Portal Onet, a konkretnie Kamil Dziubka, w sposób sensacyjny starał się opisać rzekomą aferę dotyczącą wydawania środków z Funduszu Sprawiedliwości, publikując emaile posłanki Marii Kurowskiej, z których wynika, że starała się o środki z Funduszu Sprawiedliwości m.in. dla Ochotniczych Straży Pożarnych i szpitali. „Rozpaczliwa próba pomocy pokrzywdzonym w gigantycznej powodzi na Podkarpaciu w 2020 r., jaką podjęła poseł Kurowska, to dla Onetu przestępstwo” - podsumował kuriozalny tekst Onetu Zbigniew Ziobro, poseł PiS, były minister sprawiedliwości.
Tak kręcono Funduszem Sprawiedliwości. Ujawniamy kluczowe e-maile zaufanych ziobrystów
— to sensacyjny tytuł tekstu Dziubki w Onecie. A co jest w środku? W istocie chodzi o kilka maili posłanki Marii Kurowskiej, z których wynika, że starała się o środki z Funduszu Sprawiedliwości m.in. na sprzęt dla OSP.
Mam kilka zaległych tematów z gminami w sprawie sprzętu dla OSP. Te wnioski już trochę czasu u Was leżą. Czy zatem możecie je stopniowo realizować? Wszystko było uzgadniane z szefem MR [prawdopodobnie Marcinem Romanowskim]. Brzostek jest na tapecie i za to dziękuję. Dalej prosiłabym gminę Dukla pow. Krosno i gminę Brzyska pow. Jasło. Serdecznie pozdrawiam, zdrowia i satysfakcji z pracy życzę! Maria Kurowska
— to jedna z wiadomości opublikowanych przez Dziubkę, która posłanka Kurowska miała wysłać do Tomasza Mraza, który był dyrektorem Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w MS, a po utracie władzy przez PiS stał się głównym źródłem informacji prokuratury sterowanej przez obecną władzę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
Panie Ministrze, podaję tel. do dyrektorów szpitali [wymienia trzy szpitale: dwa w Rzeszowie i jeden Krośnie]: […]. Bardzo proszę o 100 tys. dla każdego z nich. Pozdrawiam! MK
— to z kolei inny mail, jaki Kurowska miała wysłać do Marcina Romanowskiego w maju 2020 roku.
Fala komentarzy
Na tekst Onetu zareagowało szereg posłów PiS, dawnych polityków Suwerennej Polski. Wskazują oni m.in. na to, że nie ma tutaj żadnej afery, a w podobny sposób jak Maria Kurowska wielu polityków obecnej władzy starało się załatwiać środki na różne przedsięwzięcia w swoich okręgach wyborczych.
Rozpaczliwa próba pomocy pokrzywdzonym w gigantycznej powodzi na Podkarpaciu w 2020 r., jaką podjęła poseł Kurowska, to dla Onetu przestępstwo. Podobnie jak przekazanie pieniędzy na zakup sprzętu dla szpitali w Rzeszowie z prezydentem z Lewicy. Od kiedy do władzy doszedł Tusk, zwykli ludzie mogą tracić dobytek w powodzi, a szpitale mają być zamykane. Za to kasa płynie szerokim strumieniem dla partyjnych kumpli – na luksusowe łodzie motorowe, jachty czy prywatne hotele. Żurek nazwał to „drobiazgiem”. Bo grabić dla swoich to ich prawdziwe motto. A za pomoc zrozpaczonym powodzianom pewnie będą żądać 25 lat dla poseł Kurowskiej
— napisał Zbigniew Ziobro, poseł PiS, były minister sprawiedliwości.
Od 2 tygodni ujawniamy setki zdjęć z posłami KO, PSL, Polski 2050, którzy stoją na tle wozów strażackich i innego sprzętu, chwaląc się, że je załatwili. Niektórzy wprost to piszą na swoich profilach społecznościowych. Gdzie w takim razie prokuratura? To jak z tą korzyścią osobistą i polityczną tych posłów? Gdzie rzetelność dziennikarska i ujawnianie tych rzeczy. Usuwanie przez naszych oponentów zdjęć nie ma już dziś znaczenia, są zabezpieczone na poczet ewentualnych postępowań w przyszłości. Dobrego dnia
— podkreślił Michał Wójcik, poseł PiS.
Panie redaktorze Kamilu Dziubka - dobrze pan wie, że pani poseł Maria Kurowska w pełni oddała się pomocy powodzianom. Że robiła, co tylko mogła, by strażacy dostali zniszczony przez wodę sprzęt ratowniczy, a mieszkańcy zatopionych domów wsparcie finansowe. Doskonale zdaje sobie pan sprawę, że posłowie wszystkich partii od zawsze wydeptywali korytarze urzędów i instytucji w całej Polsce, prosząc o wsparcie rozwoju swoich regionów i pomoc dla mieszkańców. Dziesiątki zdjęć z posłami obozu władzy rozdających sprzęt pokazywaliśmy w ciągu ostatnich 2 tygodni. To pana kompletnie nie interesowało. Na tym polega praca parlamentarzysty i taki jest obowiązek wynikający z ustawy. Wielkim kantem było też rozdanie jachtów i milionów na prywatne cele ludziom obecnej władzy, ale pan o tym nie napisał ani słowa. Taki atak na Marię Kurowską jest nieuczciwy
— zaznaczył w kolejnym wpisie Wójcik.
Kamil nie widzi jachtów podarowanych przez rząd przyjaciołom Koalicji Obywatelskiej i milionów wypłaconych rodzinom ich posłów na prywatne biznesy. Widzi zaś w wozach strażackich i wsparciu dla poszkodowanych mieszkańców dowody przestępstwa. Kamil nie widzi ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która zobowiązuje nas do pracy na rzecz wyborców, ale dostrzega prokuratorskie tajne akta ze śledztwa. Kamil to ślepnie, to odzyskuje wzrok pod dyktando patowładzy
— stwierdził Marcin Warchoł, poseł PiS.
To prawda, nikt się chyba nie spodziewał, że kiedykolwiek prokurator będzie udostępniał materiał pozyskany w drodze przestępstwa. Oczywiście, dziennikarz ma święte prawo publikować to, co dostanie, ale można mieć uzasadnione domniemanie, że są tu dwa źródła: albo kancelaria pani kolegi, albo sama prokuratura. Skoro twierdzicie, że to jest materiał dowodowy, to z urzędu powinno zostać wszczęte śledztwo w sprawie popełnienia przestępstwa. Bo jeżeli ten pocięty materiał dowodowy senatora Kwiatkowskiego nie może według was być podstawą do wyciągania konsekwencji, to jak nazwać publiczny lincz, który jest teraz urządzany na podstawie czegoś, co o niczym realnie nie świadczy? Przecież sam materiał przedstawiany przez Onet pokazuje jedno: poseł ma prawo identyfikować potrzeby swojego okręgu i ma prawo pisać, co uważa za stosowne w zakresie wsparcia dla regionu. To jest praktyka stosowana choćby na Mazowszu przez PSL i nikt nie robi z tego afery. A więc robienie teraz z tego jakiegoś „skandalu” jest po prostu abstrakcją
— napisał Jacek Ozdoba.
