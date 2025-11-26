„Szuka swojej roli, szuka swojego miejsca, chce być bardzo wyrazisty. Myślę, że się pozycjonuje bardzo ostro w kontrze do opozycji, do PiS-u, do prezydenta” - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie TVN24, odnosząc się do zapowiedzi Włodzimierza Czarzastego, że ten ma stosować „marszałkowskie weto”. Lider ludowców podchodzi sceptycznie do słów marszałka Sejmu.
Marszałek Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że ma zamiar stosować „marszałkowski weto”.
Będę stosował „marszałkowskie weto” wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. Będę zawsze zwracał uwagę na to, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania, czy służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli
— powiedział podczas orędzia.
Zapowiedź lidera Nowej Lewicy spotkała się z konsternacją części sceny politycznej. Czarzastemu bardzo szybko przypomniano, że marszałek nie ma wśród swoich prerogatyw weta. Takowe posiada jedynie prezydent RP Karol Nawrocki. Chodzi więc o tzw. zamrażarkę sejmową?
Kamysz neguje zapowiedź Czarzastego o wecie
Lider PSL został zapytany o słowa marszałka Czarzastego. Zaznaczył, że rząd Koalicji 13 Grudnia nie potrzebuje pomocy przy ocenianiu ustaw.
Myślę, że jesteśmy na tyle silni jako koalicja, że zawsze trzeba powiedzieć jasno i otwarcie swoje zdanie. Uważam, że [zamrażarka] nie jest potrzebna, że mamy większość w parlamencie po to, żeby się wypowiadać […] Ja uważam, że [zamrażarka] nie jest potrzebna, że mamy większość w parlamencie po to, żeby się wypowiadać
— powiedział na antenie TVN24.
Kosiniak-Kamysz został dopytany, czy Czarzasty „pobłądził w tej deklaracji”.
Szuka swojej roli, szuka swojego miejsca, chce być bardzo wyrazisty. Myślę, że się pozycjonuje bardzo ostro w kontrze do opozycji, do PiS-u, do prezydenta
— ocenił.
Kamysz o marszałku Hołowni
Szef MON odniósł się również do czasów, gdy na fotelu marszałka Sejmu zasiadał Szymon Hołownia.
Byłem zwolennikiem takiego sposobu prowadzenia obrad, jaki zaprezentował marszałek Szymon Hołownia. Uważam, że poddawanie pod głosowanie projektów i w pierwszym czytaniu ich ocena, czasem odrzucanie (…), bo odrzucaliśmy niedawno w pierwszym czytaniu prezydenckie projekty, jest jasnym postawieniem sprawy
— wyjaśnił.
Co ciekawe, podczas wyboru Hołowni na wicemarszałka Czarzasty wstrzymał się od głosowania. Tłumaczy, że się pogubił.
