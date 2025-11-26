„Serdecznie witamy Tomasza Szatkowskiego, naszego nowego Sekretarza Generalnego!” - czytamy w komunikacie grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.
Serdecznie witamy Tomasza Szatkowskiego, naszego nowego Sekretarza Generalnego! Dzięki jego doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa i dyplomacji, z niecierpliwością oczekujemy na realizację pewnego, przyszłościowego programu dla Europy
— czytamy w komunikacie zamieszczonym na portalu X.
Sylwetka Tomasza Szatkowskiego
Tomasz Szatkowski jest z wykształcenia prawnikiem. W latach 2015-2019 był podsekretarzem stanu w MON. W okresie 2019-2024 był ambasadorem RP przy NATO. W 2024 roku został doradcą ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy.
