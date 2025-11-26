Szatkowski nowym sekretarzem generalnym frakcji EKR. "Oczekujemy na realizację pewnego, przyszłościowego programu dla Europy"

Sekretarz Generalny EKR Tomasz Szatkowski / autor: Fratria
Serdecznie witamy Tomasza Szatkowskiego, naszego nowego Sekretarza Generalnego!” - czytamy w komunikacie grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.

Serdecznie witamy Tomasza Szatkowskiego, naszego nowego Sekretarza Generalnego! Dzięki jego doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa i dyplomacji, z niecierpliwością oczekujemy na realizację pewnego, przyszłościowego programu dla Europy

— czytamy w komunikacie zamieszczonym na portalu X.

Sylwetka Tomasza Szatkowskiego

Tomasz Szatkowski jest z wykształcenia prawnikiem. W latach 2015-2019 był podsekretarzem stanu w MON. W okresie 2019-2024 był ambasadorem RP przy NATO. W 2024 roku został doradcą ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy.

PRZYPOMINAMY: NASZ WYWIAD. Szatkowski: Cofnęli mi poświadczenie, żeby przedłużyć Tuskowi osłonę medialną. Poniosą odpowiedzialność za złamanie prawa

xyz/X

