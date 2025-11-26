„To wykroczenie poza traktaty unijne i to nie pierwszy raz. Nie tylko w tej sprawie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wkracza w kompetencje państw członkowskich” – tak wyrok TSUE w sprawie tzw. małżeństw jednopłciowych skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 Piotr Müller, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł na kanwie sprawy z Polski, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju UE, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.
„To wykroczenie poza traktaty unijne”
O ten wyrok został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24 Piotr Müller, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.
To jest wykroczenie poza traktaty unijne i to nie pierwszy raz. Nie tylko w tej sprawie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wkracza w kompetencje państw członkowskich. Jeżeli miałbym powiedzieć, co w przyszłości będzie powodowało jeszcze większe napięcia w Unii Europejskiej, to tego typu praktyka sądownictwa europejskiego, które uważa się za z jednej strony sędziów, a z drugiej strony za prawodawców, za decydujących po wszystkim w Europie. To jest coś, co w przyszłości może doprowadzić do dezintegracji europejskiej. I co ważne, to jest wprost niezgodne z traktatami. Tu nawet nie ma żadnej wątpliwości. To wprost niezgodne z traktatami czy protokołami, które obowiązują Polskę
— wyjaśnił Piotr Müller.
Od wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w drugiej instancji sądownictwa europejskiego nie ma odwołań do nikogo innego. W związku z tym sędziowie w jakimś sensie próbują tworzyć prawo. To jest klasyczne złamanie zasady trójpodziału władzy z jednej strony, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym przecież, że Unia Europejska nie jest i nie powinna być państwem. W związku z tym to jest organizacja międzynarodowa i nie powinna sobie rościć praw do tego typu działań. Po prostu to są kwestie regulowane i powinny być regulowane przez regulacje krajowe. A ponadto pamiętajmy też, że w polskim porządku prawnym konstytucja jest najwyższym prawem. W związku z tym też trybunały europejskie nie mają pierwszeństwa przed wyrokami TK
— mówił europoseł.
„To byłoby oczywiście kolejnym absurdem”
Wskazał, że jeśli nie wdrożymy danego orzeczenia TSUE, to prawdopodobnie niektórzy przedstawiciele z Brukseli spróbują domagać się czy też narzucić kary finansowe na Polskę.
To byłoby oczywiście kolejnym absurdem w tej sprawie. Ale mam nadzieję, że tego ruchu nie wykonają przynajmniej w najbliższym czasie. A my nie możemy się na to godzić. […] Pan minister Żurek oczywiście może sobie opowiadać, co chce. On nawet przecież próbuje rozporządzeniami uchylać ustawy, likwidować losowanie sędziów w Polsce, tak aby wyroki wydawali jego koledzy i koleżanki. W związku z tym to jest człowiek, który jest ostatnim do mówienia o praworządności, o przestrzeganiu przepisów prawa. My tych zmian implementować nie musimy. A zresztą liczę też, że tutaj patrząc na to, jak wygląda w Polsce proces legislacyjny, na koniec podpis pana prezydenta. W związku z tym nie sądzę, żeby pod daleko idącymi zmianami w tym obszarze miał się zamiar podpisać
— zastrzegł Piotr Müller.
„To jest dla nas niezwykle ważne”
Skomentował również fakt, że na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów zapaść ma ostateczna decyzja w sprawie kraju, z którym Polska nawiąże współpracę w ramach programu Orka.
Tutaj pewnie są jakieś gry interesów, które trudno dzisiaj określić. Najlepiej akurat w tych sprawach pytać specjalistów od uzbrojenia. I to jest ważne, że politycy oczywiście tutaj podejmują finalne decyzje, ale powinni bazować na opiniach ekspertów, specjalistów, którzy znają się na tym uzbrojeniu, wiedzą jak wyglądają łańcuchy dostaw, wiedzą, jaka jest realna możliwość produkcji tego sprzętu, w jakim czasie, za jaką cenę
— wskazał.
W związku z tym ja tutaj nie chciałbym tak łatwo rozstrzygać tego, bo od tego są ludzie, którzy się na tym znają. Natomiast widzimy, że jest jakiegoś rodzaju napięcie w rządzie i mam wrażenie, że niestety tu właśnie nie będą decydować te kwestie merytoryczne, tylko pewnego rodzaju przyciąganie liny wewnątrz samego rządu. Ale niebawem się dowiemy w praktyce, czy faktycznie są w stanie podjąć konkretną decyzję w tym obszarze. A wiemy, że niestety ze względu na te zagrożenia, które wynikają z aktywności Rosji na Morzu Bałtyckim, to wzmocnienie marynarki wojennej jest dla nas niezwykle ważne
— dodał eurodeputowany.
