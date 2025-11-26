Adam Szłapka, rzecznik rządu, postanowił wrzucić zdjęcie Donalda Tuska w samolocie, które zapewne w założeniu miało poprawiać wizerunek szefa Szłapki. Na pozór przekaz jest jak najbardziej pozytywny - Tusk czyta kwartalnik filozoficzny „Kronos”. Sęk w tym, że Tusk jest rzekomo zaczytany numerem z… 2008 roku. Natomiast w tym roku Koalicja 13 grudnia ucięła dofinansowanie dla „Kronosa”, stawiając pod znakiem zapytania jego przetrwanie.
Kierownik czyta, więc mamy chwilę spokoju
— napisał na platformie X Adam Szłapka, rzecznik rządu, zapewne sądząc, że robi doskonały PR swojemu szefowi.
Na wpis Szłapki zareagował m.in. kwartalnik „Kronos”.
Z ostatniej chwili. Premier Tusk czyta archiwalne numery Kronosa
— podkreślił na swoim koncie na Facebooku kwartalnik Kronos. Jak bardzo archiwalne? Konkretnie mowa o numerze kwartalnika z… 2008 roku!
To jednak nie wszystko, kluczowy jest fakt, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzane przez ludzi z Koalicji 13 grudnia w lutym tego roku obcięło dofinansowanie dla „Kronosa”!
Obcięcie dofinansowania dla „Kronosa”
Szanowni Państwo - dzisiaj Ministerstwo Kultury ogłosiło listę czasopism, które będzie wspierać w roku 2025. Na tej liście nie ma „Kronosa”. Otrzymywaliśmy takie wsparcie 14 lat, od roku 2010. „Kronos” jest pismem niekomercyjnym. Nie jest wydawany przez żadną instytucję publiczną. Brak wsparcie oznacza dla nas koniec albo - w najlepszym razie - poważne ograniczenie naszej działalności
— informował publicznie kwartalnik Kronos w lutym tego roku na swoim Facebooku.
Ministerstwo argumentuje, że „Kronos” jest także pismem naukowym, jest recenzowany i ma punkty. To dziwny argument. Naukowość nie powinna być traktowana jako okoliczność dyskwalifikująca. W redakcji trwa spór: czy decyzja Ministerstwa jest podyktowana politycznie, czy wynika tylko i wyłącznie z niekompetencji urzędniczej? Zapraszamy do dyskusji: ❤️ - niekompetencja, komentarz - względy polityczne. Prosimy też o udostępnianie tego posta
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE: Ideologiczny program rządu. Nowy zespół z Diduszko-Zyglewską i Dehnelem zaprojektuje nam kulturę. Wsparcia pozbawiono m.in. KRONOS
„Kierownik ma jeszcze sporo do nadrobienia”
Na kompromitację Tuska zwróciła uwagę m.in. Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl.
Kierownik ma jeszcze sporo do nadrobienia, bo to numer z 2008 roku. Ministrowie Donalda Tuska najwyraźniej nie czytali „Kronosa” z tak wielkim zainteresowaniem jak premier, bo odebrali kwartalnikowi dofinansowanie, które otrzymywał przez 14 lat
— napisała na platformie X Marzena Nykiel.
Tusk w Angoli
To nie pierwsza poważna wizerunkowa wpadka Tuska w ostatnim czasie. Powszechną krytykę, także ze strony osób sympatyzującym z obecnym premierem, wywołał jego nieodpowiedni strój, w jakim wyszedł do witającego go przedstawiciela władz Angoli. Podczas, gdy Angolczycy podjęli Tuska z honorami, łącznie z czerwonym dywanem i asystą wojskową, obecny polski premier najwyraźniej nie uznał za stosowne nawet założenie marynarki. Do tego faktu w swoim niedawnym wpisie nawiązał były premier Mateusz Morawiecki.
Miejmy nadzieję, że lektura będzie pouczająca
— napisał na platformie X Mateusz Morawiecki, zamieszczając przerobione zdjęcie Szłapki - na nim zamiast kwartalnika Kronos Tusk czyta magazyn modowy Vogue ze zdjęciem, gdzie widać jego słynne przywitanie w Angoli.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746692-tusk-czytal-kronosa-ktoremu-rzad-ucial-dofinansowanie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.