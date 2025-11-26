„Uważam, że powinniśmy skupić się na innych formach pomocy i absolutnie powinniśmy wspierać również politycznie Ukrainę w jej zabiegach o obronę, o utrzymanie niepodległości” - powiedział europoseł PiS Michał Dworczyk na antenie Radia Plus. Polityk uważa, że Polska nie powinna przekazywać Ukrainie pomocy w formie pieniędzy.
Były wiceszef MON zauważył, że Donald Tusk gra na skłócenie całej opozycji. Spostrzegł, że niektórzy politycy wpadają w tę pułapkę.
Mam czasami poczucie, że niektórzy koledzy w sposób nieroztropny podejmują działania, które tak naprawdę wpisują się w działania Donalda Tuska, który próbuje nas skłócić wewnętrznie, mówię „nas”, czyli opozycję, który dąży właśnie do podziałów i czasami niektórymi nieroztropnymi działaniami koledzy wspierają te wysiłki
— powiedział.
Dworczyk dodał, że należy skupić się na tym, co jest ważne, czyli konsekwentnej pracy. Odniósł się również do zarzutów, jakie są kierowane w stronę Prawa i Sprawiedliwości:
Trudno mi uwierzyć, że to są działania intencjonalne. Nie warto się nad tym skupiać i dłużej zatrzymywać, trzeba robić swoje i tak też będziemy działać. Jestem członkiem PiS od 2002 roku, czyli 23 lata. Jeżeli ktoś mi mówi „a, bo PiS coś tam, a ludzie Morawieckiego to coś tam”, to mogę się tylko uśmiechnąć.
Nie powinniśmy dawać pieniędzy Ukrainie
Niedawno na Ukrainie wybuchł skandal związany z korupcją. Zdefraudowano 100 mln dolarów. W związku z tym w Polsce rozgorzała dyskusja, w jakiej formie powinniśmy pomagać Ukraińcom.
Europarlamentarzysta został zapytany o sprawę Ukrainy. Polityk zaznaczył, że pomoc naszym wschodnim sąsiadom powinna zostać utrzymana, ale nie w formie przekazywania pieniędzy.
Powinniśmy oczywiście pomagać Ukrainie, to jest punkt pierwszy, ale punkt drugi to trzeba szczegółowo omówić, w jaki sposób. Nie uważam, że powinniśmy w tej chwili przekazywać środki finansowe, uważam, że powinniśmy skupić się raczej na stworzeniu czy podtrzymywaniu sprawnie działającego zaplecza logistycznego, dzięki któremu pomoc może docierać do Ukrainy
— wyjaśnił.
Dodał również:
Uważam, że na dziś, jeśli chodzi o pomoc finansową, Polska samodzielnie nie powinna podejmować takich działań. My przekazaliśmy Ukrainie bardzo dużo sprzętu, również wsparcie finansowe, mówię tu o sprzęcie wojskowym przede wszystkim, ale również pomocy humanitarnej i też różną pomoc przekazywaliśmy przez ostatnie trzy lata, która po podsumowaniu daje naprawdę imponującą kwotę, zwłaszcza jak na kraj cały czas rozwijający się, jakim jest Polska.
Zapewnił, że Ukrainę należy wspierać w walce o utrzymanie suwerenności.
Uważam, że powinniśmy skupić się na innych formach pomocy i absolutnie powinniśmy wspierać również politycznie Ukrainę w jej zabiegach o obronę, o utrzymanie niepodległości
— powiedział.
Chwilę po wybuchu skandalu Radosław Sikorski obiecał Ukrainie 100 mln dolarów na sprzęt wojskowy.
