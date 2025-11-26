Internetowy hejter na usługach KO? Wirtualna Polska dotarła do prawdziwej tożsamości człowieka, który ukrywa się pod pseudonimem Morgenstern616 na platformie X. Jak się okazuje jest on dyrektorem generalnym Fundacji Myśli Demokratycznej, której jednym z założycieli jest wiceminister infrastruktury Maciej Lasek!
Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski dotarł do szokujących informacji o tożsamości i powiązaniach internetowego hejtera z profilu Morgenstern616. Okazuje się, że ukrywa się pod nim Kamil Rudziński.
Obrzydliwy hejt
Co wypisuje człowiek obsługujący profil Morgenstern616 na platformie X? Jest znany z wulgarnych i skrajnie niezrównoważonych wpisów. Między innymi życzył śmierci byłemu publicyście wPolityce.pl Michałowi Karnowskiemu.
Jeb… pisowski cwel, żebyś k… zdechł
— pisał hejter.
Naturalnie nie przepuścił też politykom PiS.
Obyś się ch… zachłysnął wodą z Odry
— tak zwrócił się do premiera Morawieckiego.
Nie krył też swojej nienawiści do Jarosława Kaczyńskiego.
Czekam na dzień jak tak ktoś zaj… Kaczafiemu
— pisał.
Zdechniesz przed putinem czy chwile po nim?
— zwracał się z kolei do Zbigniewa Ziobry.
O prezydencie Karolu Nawrockim Morgenstern616 pisze zawsze per „ćpun”, a poza tym pisał też, że „dla pisowców będą latarnie i szafoty”, natomiast do jednego z duchownych napisał „j…bać katotaliban, zdychaj k…. w mękach i bólu”.
Pupil KO?
Tego rodzaju knajackie wypowiedzi hejtera cieszą się zainteresowaniem polityków KO, którzy obserwują jego wpisy i podają je dalej w mediach społecznościowych, jak np. członkowie rządu Donalda Tuska - szef MSZ Radosław Sikorski czy szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zresztą nie powinno to nikogo dziwić, gdyż sam Morgentesrn616 podkreśla z dumą, że jest członkiem Sieci na Wybory, czyli inicjatywy, którą założył Roman Giertych.
Hejter opracował też dwie duże analizy dotyczące sprawy działki pod CPK w Zabłotni, która niedawno elektryzowała polskie społeczeństwo i w wyniku której zawieszono w PiS czterech jego członków z Robertem Telusem na czele. Wskazywał tam, że publikacja Wirtualnej Polski w tej sprawie zawiera rzekomo 12 technik manipulacyjnych i dwoił się i troił, aby umniejszyć rolę pełnomocnika rządu ds. budowy CPK Macieja Laska w całej sprawie, który przecież zwlekał prawie 600 dni z zawiadomieniem prokuratury.
Wpisy tego rodzaju podawali sobie z lubością kolejni zwolennicy koalicji 13 grudnia jak dziennikarz Tomasz Lis, b. szef MSWiA Janusz Kaczmarek czy ekonomistka Alicja Defratyka. Wpisy te dotarły do ok. 200 tys. odbiorców na platformie X.
Dziennikarskie śledztwo
Co istotne, profil Morgenstern616 powstał w październiku 2020 roku, ale swój hejt rozkładał mniej więcej po równo - i na prawicę i na lewicę. Uderzał m.in. w Katarzynę Lubnauer, zarzucając jej, że jest głupia. Podkreślał też, że Zjednoczona Prawica nie różni się niczym od KO. Można powiedzieć, że nienawistnymi postami obdzielał wszystkich w sposób dość symetryczny. Tak było jednak do wiosny 2021 roku, kiedy to Morgenstern616 bije już jedynie w PiS i jego zwolenników i trzeba przyznać, że robi to bardzo brutalnie.
Wirtualna Polska przeprowadziła dziennikarskie śledztwo w celu ustalenia tożsamości internetowego hejtera kryjącego się pod pseudonimem Morgenstern616. W tym celu przeanalizowano aż 75 tys. jego wpisów, w czym pomóc miała sztuczna inteligencja, jak również zaangażowanie samych użytkowników platformy X.
Szczególną uwagę zwrócono tym kontekście na wpisy neutralne, które czasami pojawiały się w potoku hejtu. Wynika z nich, że internetowy nienawistnik mieszka albo mieszkał w województwie opolskim, zaś na wsi pod Namysłowem mieszkają jego rodzice i babcia.
Na początku 2024 roku Morgenstern616 chwalił się w internecie domem, w którym miała się znaleźć „siedziba fundacji lub stowarzyszenia”. 5 listopada 2024 r. opublikował zdjęcie z mieszkania z widokiem na Opole. W innym miejscu pochwalił mieszkańców swojej miejscowości za… zrywanie plakatów wyborczych polityka PiS Janusza Kowalskiego. Na podstawie tych zdjęć udało się dokonać przybliżonej lokalizacji miejsc związanych z hejterem.
Na podstawie tych danych Wp.pl ustaliła, że za nickiem Morgenstern616 znajduje się Kamil Rudziński. Część z fotografii opublikowanych przez niego w internecie pochodzi z małej miejscowości pod Namysłowem, gdzie mieszkają jego rodzice i gdzie on sam posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą. Inne zdjęcia dotyczą bloku mieszkalnego w Opolu, gdzie Rudziński także ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Sam przyznał, że mieszkanie wynajmował na osiedlu pomilicyjnym.
Poza tym widać powiązanie osobistego konta Kamila Rudzińskiego z kontem Morgensterna616 na platformie X. Na obu profilach publikowane były te same memy, grafiki i wpisy.
Koronnym jednak dowodem na to, że Kamil Rudziński to Morgenstern616 był… pies, a raczej zdjęcie Rudzińskiego ze zwierzęciem, które opublikował w mediach społecznościowych z okazji Międzynarodowego Dnia Psa.
Pomagier Macieja Laska…
Kamil Rudziński okazuje się być nie tylko hejterem, ale… działaczem politycznym. Oto można go znaleźć na kierowniczym stanowisku w Fundacji Myśli Demokratycznej, której założycielem jest wspominany już w artykule pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek. Okazuje się, że w domu pod Namysłowem, gdzie najprawdopodobniej Morgenstern616 mieszka z rodzicami, zarejestrowano w czerwcu bieżącego roku opolski oddział Fundacji Myśli Demokratycznej.
Co więcej, Kamil Rudziński zlikwidował swój profil na platformie LinkedIn po tym, gdy Wirtualna Polska pisała w internecie, że szuka informacji o osobie działającej pod pseudonimem Morgenstern616. W serwisie LinkedIn znajdowała się zaś informacja, że Kamil Rudziński… jest dyrektorem generalnym Fundacji Myśli Demokratycznej. Charakter fundacji jest oczywisty - liberalny, prounijny, przeciwdziałający dyskryminacji itp. Przynajmniej wynika tak z danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Fundacja założona została przez poznańskiego przedsiębiorcę Jacka Liberskiego, który publikował na stronach Instytutu Obywatelskiego, a wiec think-tanku związanego z Platformą Obywatelską. Współzałożycielami Fundacji są również Laura Jurga i… wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. W radzie Fundacji zasiada też żona rządowego pełnomocnika ds. CPK, Anna.
Wirtualna Polska dzwoniła do Kamila Rudzińskiego, by zapytać, co robi on w Fundacji Laska. Wskazał on w rozmowie, że wie, kto prowadzi profil Morgenstern616, choć nie jest pewien, czy może ujawnić tego rodzaju informacje. Utrzymywał też, że zdjęcia psa czy widoków z okna w Opolu czy w Namysłowie wrzucili do mediów społecznościowych jego znajomi, którzy mieli robić, przy okazji kampanii wybiorczej, zdjęcia z „Witkiem”, czyli… posłem Witoldem Zembaczyńskim. Parlamentarzysta jednak zapewnia, że Rudzińskiego nie zna i nigdy nie był u niego w domu.
Po rozmowie z Wirtualną Polską Rudziński zapewnił, że skontaktuje się z kolegą, który - jak utrzymywał - prowadzi hejterskie konto i zapyta, czy zechce on porozmawiać z dziennikarzami Wp.pl. Kontakt jednak urywa się, a profil Morgenstern616 milknie na kilkanaście dni.
Kamil Rudziński zapewniał, że nie zna Macieja Laska, mimo że w jego mieszkaniu siedzibę ma oddział założonej przez niego Fundacji Myśli Demokratycznej.
Jacek Liberski odpisał nam, że nigdy nie spotkał na żywo Kamila Rudzińskiego, a znają się tylko mailowo i telefoniczne. Stwierdził też, że Rudziński działa w fundacji od listopada 2024 r., ale nie zajmował żadnych stanowisk (zapytaliśmy o to Rudzińskiego, który odparł, że ma uchwałę zarządu powołującą go na stanowisko dyrektora)
— podkreśliła Wirtualna Polska.
Oświadczenie Fundacji Myśli Demokratycznej
Jacek Liberski opublikował dziś Oświadczenie Zarządu Fundacji Myśli Demokratycznej na platformie X.
W związku z uzyskaniem informacji przez zarząd Fundacji, podjęta została decyzja o zamknięciu oddziału w Opolu oraz o zakończeniu współpracy z Kamilem Rudzińskim. Stosowne uchwały zostaną podjęcie w dniu dzisiejszym
— napisał.
„To polityczne dno”
W mediach społecznościowych pojawiły się już krytyczne komentarze odnośnie całej sprawy, w których dominuje przekonanie, że KO wykorzystuje hejterów do zwalczanie przeciwników politycznych.
Dlaczego budowa CPK idzie tak wolno? Bo Maciej Lasek zamiast pracować w ministerstwie kręci internetowy hejt na PiS. Robi to rękoma jednych z najbardziej obrzydliwych hejterów w Polsce - Morgenstern616 i Jacek Liberski. Panie Lasek - taki hejt to polityczne dno. Do dymisji!
— napisał Janusz Cieszyński.
Polityka tuskoludów - kłamać, hejtować, rzucać błotem. A Polska? Przecież nie dla Polski są u władzy, tylko dla jakichś wrocławskich Keiserbrücke i szczytnieńskich alei von Bismarcka
— wskazywał Przemysław Czarnek.
Czyste zło
— ocenił Bartosz Lewandowski.
