„To prawdziwy skandal. Rząd tradycyjnie, zamiast ratować sypiący się system ochrony zdrowia, skupia się tylko na ratowaniu własnego PR-u” - powiedział lektor w nagraniu opublikowanym przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
Sytuacja w służbie zdrowia jest dramatyczna. W kasie NFZ brakuje do 14 mld zł do końca tego roku. Pacjenci, nawet ci onkologiczni, są odsyłani do domów ze wskazaniem, żeby wrócili w przyszłym roku. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski udał się na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego, żeby porozmawiać o problemie z prezydentem Karolem Nawrockim. Jakiś czas później doszło do spotkania lekarzy z Ministerstwem Zdrowia. Na ten moment warunki nie uległy poprawie.
Rząd nie ratuje NFZ. Skupia się na PR
Do sytuacji odniósł się były premier Mateusz Morawiecki. Przewodniczący EKR opublikował na portalu X nagranie, gdzie poruszony został problem w NFZ.
W polskich szpitalach coraz częściej zapada cisza. Lekarze odsyłają pacjentów, nawet tych onkologicznych, bo nie ma środków, nie ma miejsc, nie ma decyzji
— powiedział lektor w filmie.
Jedyną decyzją narzuconą z góry jest ta o zachowaniu milczenia. Politycy koalicji rządzącej jak cenzorzy wywierają presję na kadry medyczne
— kontynuował.
To prawdziwy skandal. Rząd tradycyjnie, zamiast ratować sypiący się system ochrony zdrowia, skupia się tylko na ratowaniu własnego PR-u. Ale tej rzeczywistości nie da się już zakrzyczeć kolejnym bezwartościowym tiktokiem premiera, czy kolejną wydumaną pseudoaferą. Bo na tym etapie to już tylko kwestia czasu, aż ludzie bez opieki zaczną umierać w swoich domach
— dodał.
