„Sam Żurek jest emanacją tej najbardziej twardogłowej ekipy popierającej Donalda Tuska” – mówił Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Marcinem Wikłą na antenie Telewizji wPolsce24.
Poseł PiS odniósł się w programie „Rozmowa Wikły” do sprawy wyroku TSUE, który ma nakazywać Polsce uznanie „małżeństw” jednopłciowych zawartych przez obywateli Polski poza granicami RP.
Wiemy, że nasze relacje z Brukselą nie są oparte na faktach i zapisach traktatowych, tylko na politycznym widzi mi się. To samo było z KPO
– mówił Fogiel.
Jednym z powodów, dla którego tak mocno postawiliśmy na wzmacnianie polskiego budżetu na projekty typu Fundusz Inwestycji Strategicznych, właśnie po to, by się trochę uniezależnić od unijnego wsparcia
– dodał.
Zdaniem Radosława Fogla, opinia TSUE nie jest w żaden sposób wiążąca dla Polski. …
