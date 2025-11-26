TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Antypisowscy aktywiści "kastą wyjętą spod prawa"? Fogiel o spotkaniu Żurka: Skompromitowane postaci

Poseł PiS Radosław Fogiel w programie "Rozmowa Wikły" / autor: Telewizja wPolsce24
„Sam Żurek jest emanacją tej najbardziej twardogłowej ekipy popierającej Donalda Tuska” – mówił Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Marcinem Wikłą na antenie Telewizji wPolsce24.

Poseł PiS odniósł się w programie „Rozmowa Wikły” do sprawy wyroku TSUE, który ma nakazywać Polsce uznanie „małżeństw” jednopłciowych zawartych przez obywateli Polski poza granicami RP.

Wiemy, że nasze relacje z Brukselą nie są oparte na faktach i zapisach traktatowych, tylko na politycznym widzi mi się. To samo było z KPO

– mówił Fogiel.

Jednym z powodów, dla którego tak mocno postawiliśmy na wzmacnianie polskiego budżetu na projekty typu Fundusz Inwestycji Strategicznych, właśnie po to, by się trochę uniezależnić od unijnego wsparcia

– dodał.

Zdaniem Radosława Fogla, opinia TSUE nie jest w żaden sposób wiążąca dla Polski. …

