TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Marek Jakubiak: Nie ma co wpadać w panikę. W konstytucji jest napisane wyraźnie, co to jest małżeństwo

  • Polityka
  • opublikowano:
Poseł Marek Jakubiak na antenie Telewizji wPolsce24 wprost mówi o orzeczeniu TSUE / autor: Fratria
Poseł Marek Jakubiak na antenie Telewizji wPolsce24 wprost mówi o orzeczeniu TSUE / autor: Fratria

Zdaniem Marka Jakubiaka nie powinniśmy wpadać w panikę po orzeczeniu TSUE. „Najwyższym dokumentem prawnym jest ustawa zasadnicza, jakim jest konstytucja i tam jest napisane wyraźnie, co to jest małżeństwo” - podkreślał poseł koła Wolni Republikanie na antenie Telewizji wPolsce24.

Przypomnijmy, Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać „małżeństwo” pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii Europejskiej, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Sprawa dotyczy pary Polaków.

To jest umowa cywilna. Natomiast absolutnie to nie jest żadne małżeństwo, dlatego że zawsze owocem małżeństwa jest dziecko. (…) Ja słyszałem takie wybitne tam powiedzmy działaczki SLD, które mówiły, że mężczyzna może urodzić dziecko, więc cuda się jednak zdarzają i myślę sobie, że oni w tym kierunku idą, raczej nie faktów, tylko cudów…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych