Zdaniem Marka Jakubiaka nie powinniśmy wpadać w panikę po orzeczeniu TSUE. „Najwyższym dokumentem prawnym jest ustawa zasadnicza, jakim jest konstytucja i tam jest napisane wyraźnie, co to jest małżeństwo” - podkreślał poseł koła Wolni Republikanie na antenie Telewizji wPolsce24.
Przypomnijmy, Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać „małżeństwo” pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii Europejskiej, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Sprawa dotyczy pary Polaków.
To jest umowa cywilna. Natomiast absolutnie to nie jest żadne małżeństwo, dlatego że zawsze owocem małżeństwa jest dziecko. (…) Ja słyszałem takie wybitne tam powiedzmy działaczki SLD, które mówiły, że mężczyzna może urodzić dziecko, więc cuda się jednak zdarzają i myślę sobie, że oni w tym kierunku idą, raczej nie faktów, tylko cudów…
