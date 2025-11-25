WIDEO

Dobitny komentarz. Morawiecki bezlitośnie o pogniecionej koszuli i tiktokach premiera: "Ten urząd to nie kabaret, panie Tusk!"

Kadry z nagrania Mateusza Morawieckiego, w którym punktuje premiera Donalda Tuska / autor: X/Mateusz Morawiecki
Mateuesz Morawiecki punktuje swojego „następcę”. „Za granicą wojna, po kraju grasują rosyjscy sabotażyści, Europa i USA debatują o Ukrainie bez udziału Polski - a premier Rzeczypospolitej nagrywa tiktoki… Ten urząd to nie kabaret, panie Tusk!” - napisał w serwisie X były premier, załączając nagranie.

Musicie to zobaczyć. Wczoraj ten obrazek podbił internet. Donald Tusk podczas oficjalnej wizyty nałożył pogniecioną koszulę i - delikatnie mówiąc - wyglądał niezbyt elegancko… Choć bywało gorzej. Przydałaby się jeszcze lekcja, że urząd premiera to nie kabaret

— opowiada w wideo szef EKR, a następnie pojawiają się „memiczne” sceny z udziałem Donalda Tuska.

Czy tak zachowuje się premier?

— pyta Morawiecki.

Panie Tusk, umówmy się, kolejnego głupkowatego tiktoka nagrasz, jak deficyt się zmniejszy, dług spadnie, a sytuacja w służbie zdrowia się poprawi

— dodaje były szef rządu.

