Mateuesz Morawiecki punktuje swojego „następcę”. „Za granicą wojna, po kraju grasują rosyjscy sabotażyści, Europa i USA debatują o Ukrainie bez udziału Polski - a premier Rzeczypospolitej nagrywa tiktoki… Ten urząd to nie kabaret, panie Tusk!” - napisał w serwisie X były premier, załączając nagranie.
Musicie to zobaczyć. Wczoraj ten obrazek podbił internet. Donald Tusk podczas oficjalnej wizyty nałożył pogniecioną koszulę i - delikatnie mówiąc - wyglądał niezbyt elegancko… Choć bywało gorzej. Przydałaby się jeszcze lekcja, że urząd premiera to nie kabaret
— opowiada w wideo szef EKR, a następnie pojawiają się „memiczne” sceny z udziałem Donalda Tuska.
Czy tak zachowuje się premier?
— pyta Morawiecki.
Panie Tusk, umówmy się, kolejnego głupkowatego tiktoka nagrasz, jak deficyt się zmniejszy, dług spadnie, a sytuacja w służbie zdrowia się poprawi
— dodaje były szef rządu.
