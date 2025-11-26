Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny zadeklarował, że jego zdaniem Polska powinna przyjąć wzbudzający ogromne kontrowersje wyrok TSUE, w którym ten rości sobie do decydowania o sprawach instytucji małżeństwa w Polsce, które reguluje konstytucja. „My jesteśmy nadal mocno konserwatywnym społeczeństwem, chociaż widać, że te poglądy się zmieniają. Natomiast będziemy musieli jednak przyjąć swoje ustawodawstwo, będziemy musieli w jakiś sposób wdrożyć to orzeczenie, ale wydaje mi się, że to jest taki pierwszy krok” - stwierdził polityk w neo-TVP.
Przypomnijmy, Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać „małżeństwo” pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii Europejskiej, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Sprawa dotyczy pary Polaków.
Żurek chce zmieniać prawo
Sprawę na antenie neo-TVP info skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który stwierdził, że Polska musi dostosować swoje ustawodawstwo do wyroku, który… jest niezgodny z polską konstytucją.
My jesteśmy nadal mocno konserwatywnym społeczeństwem, chociaż widać, że te poglądy się zmieniają. Natomiast będziemy musieli jednak przyjąć swoje ustawodawstwo, będziemy musieli w jakiś sposób wdrożyć to orzeczenie, ale wydaje mi się, że to jest taki pierwszy krok
— mówił.
Powinniśmy po prostu ludzi edukować. Część prawników twierdzi, że rzeczywiście w konstytucji jest przewidziana ochrona rodziny mężczyzny i kobiety, ale nie mówi nic konstytucja, nie zakazuje tak naprawdę małżeństw jednopłciowych
— dodał.
Pytanie o Ziobrę
Podczas rozmowy Żurek uderzał w byłego ministra sprawiedliwości, byłego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę. Został on zapytany, czy polityk zostanie ściągnięty do Polski z Węgier.
Są takie mechanizmy, ale najlepsze będą wybory wygrane przez demokratyczną większość na Węgrzech
— stwierdził.
Wolałbym naprawdę, żeby przyjechał, stanął przed sądem, pokazał, że jest odważny i jednocześnie dał nam dowody, które pozwolą powiedzieć „jestem niewinny”
— przekonywał.
Polacy oczekują wyroków, bo to nie chodzi tylko o to, żeby śledztwa trwały i żeby pokazywać akt oskarżenia czy wnioski o uchylenie immunitetów. Polacy oczekują sprawczości. Ja tak samo oczekuję tego samego, a mam świadomość szczupłości kadry wymiaru sprawiedliwości
— opowiadał dalej.
Sprawa TK
Żurek przedstawiał także swój „pomysł” na Trybunał Konstytucyjny, który jest zwalczany przez rządzącą koalicję 13 grudnia.
Metod jest kilka, dzisiaj chyba jedyne możliwe to jest stworzenie Trybunału Konstytucyjnego, który będzie się składał z niekwestionowanych sędziów, niezależnych dobrych prawników
— powiedział. A obsadzenie wakatów w TK?
Myślę, że nie mamy innego wyjścia, bo nadzieja mojego poprzednika była taka, zresztą jak wielu Polaków, że po wyborach prezydenckich pojawi się prezydent, który zacznie chcieć współpracować z demokratami, który będzie chciał przywracać działanie konstytucji, który będzie respektował prawo unijne. Widzimy jak się skończyło
— stwierdził.
