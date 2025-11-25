NEWS WPOLSCE24

Telewizja wPolsce24 nieoficjalnie ustaliła, że 14 listopada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się tajne spotkanie. / autor: Fratria
Telewizja wPolsce24 nieoficjalnie ustaliła, że 14 listopada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się tajne spotkanie, podczas którego „wyselekcjonowana grupa” dostała sowite premie.

Z nieoficjalnych ustaleń Telewizji wPolsce24 wynika, że 14 listopada na rozmowę zaproszono około 40 osób. Nagrody, jakie otrzymali według źródła, sięgały od 10 do nawet 30 000 złotych.

Telewizja wPolsce24 o przyznane kwoty i kryteria, które zdecydowały, kto otrzyma pieniądze, zapytała biuro prasowe KPRM.

Kancelaria nie udzieliła od razu odpowiedzi, zasłaniając się tym, że przysługują im dwa tygodnie na odpowiedź.

as/Telewizja wPolsce24

