Telewizja wPolsce24 nieoficjalnie ustaliła, że 14 listopada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się tajne spotkanie, podczas którego „wyselekcjonowana grupa” dostała sowite premie.
Z nieoficjalnych ustaleń Telewizji wPolsce24 wynika, że 14 listopada na rozmowę zaproszono około 40 osób. Nagrody, jakie otrzymali według źródła, sięgały od 10 do nawet 30 000 złotych.
Telewizja wPolsce24 o przyznane kwoty i kryteria, które zdecydowały, kto otrzyma pieniądze, zapytała biuro prasowe KPRM.
Kancelaria nie udzieliła od razu odpowiedzi, zasłaniając się tym, że przysługują im dwa tygodnie na odpowiedź.
as/Telewizja wPolsce24
