Prezydent Karol Nawrocki powołał Grzegorza Ksepkę w skład Krajowej Rady Sądownictwa - poinformowała prezydencka kancelaria. Jak przekazano, dziś też nastąpiło wręczenie aktu powołania, a postanowienie w tej sprawie prezydent wydał na początku listopada.
Prezydent RP Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 6 listopada 2025 r. powołał z dniem 7 listopada 2025 r. Grzegorza Ksepko w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Wręczenie aktu powołania nastąpiło podczas spotkania w dniu 25 listopada 2025 r.
— podała Kancelaria Prezydenta RP.
Prezydencka minister Agnieszka Jędrzak podkreśliła we wpisie na X, że prezydent Nawrocki wręczył akt powołania „jednemu z autorów projektu ustawy lustracyjnej i nowelizacji ustawy o IPN oraz uczestnikowi prac nad wieloma innymi ustawami”.
Zastąpi Macieja Krzyżanowskiego
Grzegorz Piotr Ksepko urodził się 22 stycznia 1977 r. w Gdańsku i ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim w 2001 r. W 2004 r. zdał egzamin prokuratorski, a w 2005 r. został wpisany na listę adwokatów. W 2006 r. został partnerem, a w 2010 r. senior partnerem w kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Jak czytamy w biogramie opublikowanym na stronie KPRP, w praktyce prawniczej specjalizował się przede wszystkim w prawie spółek handlowych, obsłudze przedsiębiorców, prawie karnym, karno–skarbowym, cywilnym, administracyjnym oraz w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem sektora naftowego i energetycznego. W swojej karierze zasiadał także w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Pomorza (2003–2007) oraz przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa Energa SA (do 2020 roku).
Poprzednim przedstawicielem prezydenta w KRS był Maciej Krzyżanowski, którego powołał w styczniu 2024 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda.
Zgodnie z konstytucją, Krajowa Rada Sądownictwa ma 25 członków. Oprócz 15 członków wybranych spośród sędziów, składa się z Pierwszego Prezesa SN, ministra sprawiedliwości, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoby powołanej przez Prezydenta RP oraz czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów i dwóch przez Senat spośród senatorów. Zgodnie z ustawą Krajowej Radzie Sądownictwa osoba powołana przez prezydenta pełni swoje funkcje w Radzie bez oznaczania okresu kadencji i może być odwołana w każdym czasie. Jej mandat wygasa natomiast najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu kadencji prezydenta albo opróżnieniu urzędu Prezydenta RP.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezydent Nawrocki przedstawi własny projekt ustawy dot. KRS. Powołana ma zostać również Rada ds. Naprawy Ustroju Państwa
— Co za frustracja! Agresywny wpis Żurka po wyroku TK ws. KRS. „Nibywyrok nibyTK nie zatrzyma przywracania praworządności”
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746661-prezydent-powolal-grzegorza-ksepke-do-krs
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.