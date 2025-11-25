Presja, w którą włączył się portal wPolityce.pl, przyniosła konkretne efekty! Konsul w Niemczech zainterweniował w sprawie aresztowanej Polki, której dzieci zostały przejęte przez Jungendamt.
Nowe informacje w tej sprawie przedstawił Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister.
Presja daje owoce. W sprawie matki aresztowanej w Niemczech oraz jej trójki dzieci interweniował dziś rano konsul. Po 3 tygodniach od aresztowania skontaktował się z mamą 3 dzieci, które przebywają w Jugendamcie. Jednocześnie odblokowano jej telefon i może obecnie rozmawiać z obrońcami. Świetna robota obrońców
— wskazał.
Teraz trzeba dążyć do jak najszybszego wyznaczenia sprawy w Niemczech w sprawie dzieci. Proszę konsula o sprawdzenie, w jakich warunkach przebywają dzieci (zwłaszcza chore dziecko). Podstawę prawną do umieszczenia dzieci u babci wskazałem
— dodał.
Jednocześnie apeluję do polskich służb dyplomatycznych, żeby zablokowały ekstradycję. To jest możliwe, jeśli rząd wstawi się za swoją obywatelką. Polski sąd odmówił ekstradycji, niemiecki też tak powinien zrobić. Choroba dziecka jest ważnym argumentem
— zaznaczył.
O co chodzi?
Wcześniej na naszym portalu opisywaliśmy historię pani Natalii, która przez wiele lat mieszkała w USA.
Pięć lat temu była zmuszona wrócić do Polski ze względu na dobro swoich dzieci, które wywiozła z kraju bez zgody męża. Ten zdecydował się wnieść o ich ekstradycję, na którą polskie sądy się nie zgodziły, stając po stronie p. Natalii.
Kobieta 4 tygodnie temu wyjechała z dziećmi do Niemiec. Tam została zatrzymana i umieszczona w areszcie, a trójka jej dzieci trafiła do Jugendamtu.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746660-nasz-temat-konsul-zainterweniowal-ws-aresztowanej-matki
