Waldemar Żurek powiadomił marszałka Sejmu o zarzutach postawionych Zbigniewowi Ziobrze. wz. z pełnieniem przez niego funkcji szefa MS i PG – podała neo-Prokuratura Krajowa. Żurkowcy twierdzą, że Sejm może podjąć decyzję o pociągnięciu byłego ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności konstytucyjnej i postawić przed Trybunałem Stanu. „Towarzyszu Żurek, skoro nie potrafi mnie Pan skutecznie zatrzymać, to wymyślił Pan teraz Trybunał Stanu. Dlaczego tak mało ambitnie? A może od razu gilotynę?” - odpowiedział Żurkowi poseł Zbigniew Ziobro.
Rzeczniczka Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka, prok. Anna Adamiak podała, że przekazał on marszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu informację o treści postanowienia o przedstawieniu posłowi „Zbigniewowi Z. zarzutów dotyczących 26 przestępstw, które pozostają w związku z pełnioną przez niego funkcją Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, członka Rady Ministrów”. Prok. Adamiak zaznaczyła, że PG przekazał tę informację, realizując obowiązek wynikający z przepisu ustawy o Trybunale Stanu.
Powiadomienie to może stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a w konsekwencji – czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia Zbigniewa Z. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu
— podkreśliła prokuratur w komunikacie.
„Nawet Mrożek by nie wymyślił”
Zgodnie z konstytucją „uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów”. Do sugestii Żurka, któremu marzy się postawienie byłego szefa resortu sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu, odniósł się Zbigniew Ziobro, nazywając go karykaturą ministra.
Towarzyszu Żurek, skoro nie potrafi mnie Pan skutecznie zatrzymać, to wymyślił Pan teraz Trybunał Stanu. Dlaczego tak mało ambitnie? A może od razu gilotynę? Tak to jest, gdy próbuje się udawać silnego drwala, a jest się jedynie fujarą. Pana przyjaciele z silnych razem, muszą być Panem szczerze rozczarowani. Każdego dnia serwuje Pan nowy pokaz nieskuteczności i kompromitację. Takiej karykatury ministra w resorcie sprawiedliwości nawet Mrożek by nie wymyślił. A Pana szef już publicznie przesądził, że będę aresztowany a efektów nie ma. Strach się bać, ale o Pana polityczną głowę
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Zbigniew Ziobro.
