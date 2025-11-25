Szczątki należące prawdopodobnie do ofiar komunistycznego więzienia na Zamku w Lublinie odnaleźli badacze z Instytutu Pamięci Narodowej na lubelskim cmentarzu przy ul Unickiej. Będą one poddane dalszym szczegółowym badaniom – poinformował dziś Instytut Pamięci Narodowej.
Jak podał w komunikacie naczelnik Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Lublinie dr Artur Piekarz, prace prowadzono od 17 do 19 listopada na terenie Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Unickiej w Lublinie. Miały one na celu odnalezienie szczątków ofiar straconych w więzieniu na Zamku w Lublinie na mocy wyroków orzeczonych przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie. W trakcie przeszukiwań przebadano trzy miejsca.
W pierwszej z nich, pod współczesnym pochówkiem, ujawniono szczątki należące do co najmniej trzech osób. Spoczywały one w dwóch warstwach. W pierwszej odnaleziono częściowo naruszony szkielet, spoczywający w układzie anatomicznym, oraz skupisko kości, obejmujące szczątki ludzkie należące do co najmniej dwóch osób. Były one naruszone, prawdopodobnie podczas pogłębiania grobu. Poniżej odnaleziono pojedyncze kości należące do kolejnej osoby. Z uwagi na stan zachowania szkieletów, na tym etapie badań nie stwierdzono charakterystycznych urazów dla ofiar egzekucji. Jednakże kontekst archeologiczny i wstępna ocena antropologiczna (lokalizacja pochówku, liczba odnalezionych osób, wiek) wskazują na to, że ujawnione szczątki mogą należeć do więźniów Zamku Lubelskiego
— czytamy w komunikacie lubelskiego oddziału IPN.
CZYTAJ TAKŻE: Haniebna aukcja w Niemczech! Instytut Pamięci Narodowej: „Moralnie naganne komercjalizowanie tragedii Holokaustu”
W ciągu 10 lat trafiło tu ponad 30 tys. osób
Badacze z IPN poszukiwali także miejsca pochówku dwóch innych ofiar straconych w lubelskim więzieniu. Pod boczną ścianą katakumby wykryli krawędź jamy grobowej z ludzkimi szczątkami, ale ich podjęcie nie było możliwe, ponieważ znajdują się w wąskiej przestrzeni między współczesnymi nagrobkami. W trzeciej z przebadanych lokalizacji nie natrafiono na ślady pochówku.
Odnalezione szczątki przekazano do Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie, gdzie zostaną poddane szczegółowym badaniom medycznym oraz próbie identyfikacji genetycznej
— poinformował dr Artur Piekarz.
Według historyków IPN na cmentarzu przy ul. Unickiej, w nieoznakowanych grobach, mogło zostać pogrzebanych nawet ok. 400 osób - głównie zabitych lub zmarłych w komunistycznym więzieniu na Zamku Lubelskim w latach 1944-54. W więzieniu tym osadzano represjonowano, skazywano na śmierć i rozstrzeliwano przeciwników ówczesnej komunistycznej władzy. W ciągu 10 lat trafiło tu ponad 30 tys. osób.
Wielu osadzonych na Zamku zmarło wskutek tortur, chorób, przeludnienia, braku właściwej opieki medycznej, braku pożywienia. Ciała zmarłych zakopywano na cmentarzu przy ul. Unickiej, głównie w nieoznakowanych mogiłach, na miejscu których obecnie znajdują się często współczesne groby.
CZYTAJ TAKŻE: IPN odpowiada na skandaliczny wpis Jad Waszem! „To Niemcy napadły na Polskę i na okupowanych ziemiach polskich wprowadziły system oznaczania Żydów”
koal/PAP/IPN
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746654-lubelski-oddzial-ipn-odnalazl-szczatki-ofiar-komunizmu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.