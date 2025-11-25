Po haniebnym wpisie Jad Waszem na temat Polski, ambasador Izraela został wezwany do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Okazało się jednak, że nie podjął go szef MSZ Radosław Sikorski a jedynie dyrektor departamentu. Co więcej, po spotkaniu przekazano, że chociaż przeprosin nie było, to… Polska tego nie oczekiwała. „W zasadzie to chyba trzeba odetchnąć z ulgą, że sami nie zaczęli przepraszać… ” - skomentował sprawę Paweł Jabłoński, poseł PiS.
Minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski wezwał na wtorek ambasadora Izraela w związku ze sprawą niedzielnego wpisu Jad Waszem (ang. Yad Vashem) na platformie X z 23 listopada. Napisano w nim, że „Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności”
— przekazał.
Strona polska nie oczekiwała przeprosin, tylko zmiany tego wpisu, więc ważne jest, jakie są nasze oczekiwania. Ambasador Izraela wyraził swoje zrozumienie dla naszej reakcji i jest jak najbardziej to przyjęte po stronie Izraela. Mamy nadzieję, że to poskutkuje
— powiedział rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
„Wstyd”
Fakt, że Polska nie oczekiwała przeprosin za obrzydliwe oskarżenia pod adresem naszego kraju skomentował w mediach społecznościowych Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
W zasadzie to chyba trzeba odetchnąć z ulgą, że sami nie zaczęli przepraszać…
— wskazał.
Wstyd. Po prostu wstyd
— dodał.
Sikorski nie miał czasu
Maciej Wewiór próbował przekonywać także, że fakt, że wezwanego ambasadora nie przyjmował Radosław Sikorski, tylko dyrektor departamentu, to normalna sytuacja, ponieważ szef MSZ ma inne sprawy na głowie.
Na to, czym mógł się w istocie zajmować Sikorski, uwagę zwróciła Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji.
Radosław Sikorski nie znalazł dziś czasu na spotkanie z ambasadorem Izraela. Mamy przełom ws. Ukrainy, jego rzecznik sugeruje, że właśnie tym zajmuje się jego przełożony. Tymczasem… Sikorski reklamuje swoje książki i ma dzisiaj spotkanie autorskie w Krakowie
— napisała.
