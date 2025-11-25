„Prokuratura ujawnia, że akt dywersji na kolei był przygotowywany przynajmniej od września!” - napisał w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn. Były doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa nie kryje zdumienia z powodu niezwykłej bezczynności państwa, które nie zdołało wykryć działań dywersantów.
Prokuratura Krajowa poinformowała wczoraj o postawieniu zarzutów trzeciej osobie w związku ze sprawą aktów dywersji z 15 i 16 listopada na kolei. Jest to Wołodymyr B., który ułatwił bezpośrednim sprawcom popełnienie przestępstwa poprzez pomoc w rozpoznaniu terenu i przygotowaniu dalszych działań dotyczących aktów dywersji w miejscowościach Mika i Gołąb.
Tu jednak pojawia się najciekawsza informacja w tej sprawie. Okazuje się, że sprawcy, którzy bez przeszkód po wykonanej „robocie” wyjechali na Białoruś, wcale się nie spieszyli.
Z materiału dowodowego wynika, że Volodymyr B. we wrześniu 2025 r. zawiózł Yevheniia I. w rejon planowanych działań dywersyjnych (linia kolejowa n 7 w okolicach miejscowości Mika i Gołąb), umożliwiając mu rozpoznanie terenu oraz wybór miejsca podłożenia materiałów wybuchowych, a także umieszczenia urządzenia rejestrującego obraz i instalacji metalowego elementu na szynach
— czytamy we wczorajszym komunikacie Prokuratury Krajowej. Oznacza to, że dywersanci musieli przygotowywać atak na polską infrastrukturę kolejową przynajmniej przez dwa miesiące i tyle samo mogli przebywać na terenie Polski.
Prokuratura chce postawić dwóm zbiegłym dywersantom, obywatelkom Ukrainy zarzuty dokonania aktów o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. To Ołeksandr K. (39 lat) i Jewhenij I. (41 lat) Chodzi. Zastanawiające jest jednak to, że ten drugi miał wpisaną w kartotekę wyrok lwowskiego sądu za akty dywersyjne na terenie Ukrainy. Innymi słowy, ukraińskie służby wiedziały o jego współpracy z GRU, a polskie służby przez dwa miesiące tego się nie dowiedziały.
Dlaczego państwo było ślepe? Ta sprawa pokazuje rozmiar bezczynności i bezradności!
— napisał w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn.
