21. Brygada Strzelców Podhalański z Rzeszowa otrzymała wzmocnienie w postaci 14 nowych Rosomaków, wyposażonych w nowoczesną wieżę ZSSW-30. „To kolejny efekt umowy podpisanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wieża ZSSW powstała dzięki współpracy PGZ z prywatnym przemysłem. Obecna władza, która tyle mówiła o potrzebie wzmocnienia polskiej zbrojeniówki dziś aktywnie wspiera wejście na rynek zagranicznego producenta analogicznych wież” - skomentował wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.
Chodzi o dostawę nowej wersji popularnych transporterów Rosomak - niemal tysiącem z nich Wojsko Polskie dysponuje już od lat. 21. Brygada Strzelców Podhalańskich to pierwsza jednostka, która otrzymała Rosomaki z nowoczesną bezzałogową wieżą ZSSW-30, produkowaną przez Hutę Stalowa Wola we współpracy z prywatną Grupą WB.
Według zawartej w 2022 roku umowy ramowej, wojsko ma docelowo otrzymać 341 Rosomaków z wieżą ZSSW-30. Pierwszych 70 z nich zamówiono w lipcu 2022 roku za ok. 1,7 mld zł, kolejne 58 w lipcu 2024 r., a następne 80 w grudniu tego samego roku. Pierwsze maszyny z nowoczesną wieżą weszły na wyposażenie rzeszowskiej brygady w grudniu 2023.
Specyfikacja i wykorzystanie Rosomaków
Rosomak to polski kołowy transporter opancerzony (KTO), stworzony na licencji fińskiej Patrii i produkowany w przez ulokowaną w Siemianowicach Śląskich spółkę Rosomak S.A. od 2003 roku. Obecnie w Wojsku Polskim wykorzystywanych jest niemal tysiąc tego typu maszyn, dostosowanych do wykonywania różnych zadań - poza wozami bojowymi są to m.in. wozy dowodzenia, wozy ewakuacji medycznej, wozy artyleryjskie czy techniczne; na podwoziu Rosomaka powstały także samobieżna moździerze Rak.
KTO Rosomak były wykorzystywane na przestrzeni ostatnich lat przez Wojsko Polskie podczas misji zagranicznych w Afganistanie, obecnie także wyposażone w nie są polscy żołnierze stacjonujący w ramach kontyngentu NATO w Rumunii. 200 maszyn zostało także zamówionych przez broniącą się przed rosyjską inwazją Ukrainę.
Obecnie do wojska dostarczane są nowe Rosomaki w wersji bojowej, z bezzałogową wieżą ZSSW-30, która zastępuje starą konstrukcję Hitfist. Nowa wieża wyposażona jest w działko kalibru 30 mm, ciężki karabin maszynowy kalibru 7,62 mm, a także wyrzutnię kierowanych pocisków przeciwpancernych Spike LR. Ponadto wieża jest wyposażona w system kierowania ogniem od WB Electronics czy system Obra-3, pozwalający załodze pojazdu zawczasu wykryć np. laser naprowadzający wrogi pocisk.
Błaszczak: Efekt umowy podpisanej przez rząd PiS
Do sprawy odniósł się szef KP PiS Mariusz Błaszczak.
To kolejny efekt umowy podpisanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wieża ZSSW powstała dzięki współpracy PGZ z prywatnym przemysłem. Obecna władza, która tyle mówiła o potrzebie wzmocnienia polskiej zbrojeniówki dziś aktywnie wspiera wejście na rynek zagranicznego producenta analogicznych wież i prawdopodobnie będzie korzystać z ich produktów, marginalizując tym samym potencjał polskich zakładów
— skomentował na portalu X.
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746640-rosomaki-dla-wojska-blaszczak-przypomina-efekt-umowy-pis
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.