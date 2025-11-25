„Jakiekolwiek wymyślanie przepisów odrębnych dla nacji żydowskiej, które mają chronić tylko i wyłącznie życie żydowskie, a nie także polskie czy amerykańskie, jest absolutnie sprzeczne z konstytucją” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Przemysław Czarnek. Były szef MEN i konstytucjonalista w ten sposób odnosi się do rządowej „Strategii przeciwdziałania antysemityzmowi i wspierania życia żydowskiego”. Nie ma on wątpliwości, że wszelkie przejawy fobii narodowościowych należy zwalczać, ale zawsze tak samo względem wszystkich nacji. „W Polsce antysemityzm występuje w śladowych ilościach, jeśli w ogóle występuje. Mamy go za to w Niemczech oraz we Francji” - dodaje polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Rząd wprowadza „Krajową Strategię przeciwdziałania antysemityzmowi i wspierania życia żydowskiego na lata 2025-2030”. Jak sama nazwa wskazuje, nie chodzi tylko o zwalczanie zachowań rasistowskich, ale także o promocję i finansowanie z publicznych pieniędzy programów propagujących żydowską historię i kulturę m.in. w szkołach, urzędach i instytucjach kultury. Nie to jednak wzbudza największe kontrowersje. Rządowy projekt uchwały, który został opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości pod kierunkiem Marii Ejchart i przy współpracy wielu resortów - MSWiA, MEN, MNiSW, MKDiN, MSiT - przewiduje dokonanie zmian w prawie i dzianiach policji, prokuratury i sądów na rzecz jednej narodowości.
To jest wbrew konstytucji, ponieważ mamy zasadę równości wobec prawa. Jeślibyśmy dla ochrony życia żydowskiego - jak to zostało nazwane w tytule tej „Strategii” - przyjęli na terenie Polski inne przepisy niż dla ochrony życia polskiego, ukraińskiego czy amerykańskiego, to byłoby to jawnie sprzeczne z konstytucją i także sprzeczne z godnością człowieka
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl konstytucjonalista prof. Przemysław Czarnek.
Równi wobec prawa
Rząd chce wpływać na policjantów, prokuratorów, sędziów i urzędników, aby w sposób szczególny zajęli się przestępstwami na tle antysemickim. Przewidywane jest przeprowadzenie przeglądu przepisów i ich zmiana pod kątem zwiększenia ochrony jednej grupy etnicznej. To oznacza wprowadzenie systemu trwałych przywilejów instytucjonalnych wobec Żydów i traktowanie ich przez urzędy, szkoły, sądy i prokuraturę w sposób szczególny względem innych narodowości.
Antysemityzm należy zwalczać w każdych okolicznościach i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zresztą tak, jak należy zwalczać antypolonizm, antyeuropeizm, antyamerykanizm, czy antychrześcijańskim. Wszelka nienawiść wobec innych narodowości i grup wyznaniowych podlega zwalczaniu i jeśli zdaniem rządu przepisy w Polsce są zbyt słabe w tym względzie - np. zwalczania antysemityzmu, antypolonizmu, antyamerykanizmu - to trzeba je zmienić, ale wobec wszystkich. Prawo jest dla wszystkich i konstytucja nakazuje traktowanie wszystkich absolutnie równo. Jakiekolwiek wymyślanie przepisów zupełnie odrębnych dla nacji żydowskiej, które mają chronić tylko i wyłącznie życie żydowskie, a nie także polskie, amerykańskie, czy na przykład ukraińskie i szwedzkie jest absolutnie sprzeczne z konstytucją
— mówi nasz rozmówca.
Warto przypomnieć, że art. 32 konstytucji jasno mówi o całkowitej równości wobec prawa i zakazie uprzywilejowania kogokolwiek. Nie wolno także w myśl art. 7 konstytucji przyznawać pozapaństwowym organizacjom realnego wpływu na procesy decyzyjne, a organy państwa mają kierować się wyłącznie obowiązującym prawem. Rządowa strategia obliguje jednak instytucje i urzędy państwowe do monitorowania mediów, internetu, szkół oraz podejmowanie interwencji. Podejrzane treści mają być z sieci usuwane.
To jest całkowicie kuriozalny dokument i nie wiem, jaki właściwie ma mieć cel. Jeszcze raz powtarzam, antysemityzm jest rzeczą karygodną i należy go zwalczać, ale dokładnie tak samo, jak zwalczany ma być antypolonizm, antyamerykanizm i jakiekolwiek inne fobie na punkcie innych narodowości, czy też grup wyznaniowych, choćby chrześcijaństwa. To powinno być karane dokładnie tak samo, jak antysemityzm
— oświadcza polityk Prawa i Sprawiedliwości.
„W Polsce Żydzi nie są atakowani”
W jakim celu rząd Donalda Tuska, a w szczególności resort Waldemara Żurka i wiceminister Maria Ejchart koncentrują uwagę wielu instytucji państwa na antysemityzmie? Na problemie, który w Polsce właściwie nie występuje?
Trudno znaleźć jakiś racjonalny motyw tej uchwały i tego programu, który ma być później przełożony na przepisy prawa. W Polsce antysemityzm występuje w śladowych ilościach, jeśli w ogóle występuje. Mamy go za to w Niemczech oraz we Francji, gdzie Żydzi i synagogi są atakowane. W Polsce Żydzi nie są atakowani. W związku z powyższym, to wszystko jest wymyślaniem sztucznych problemów tylko po to, żeby zajmować społeczeństwo czymś innym, niż wynika to z naszej rzeczywistości. A dziś wiele sprawy leży i woła o pomstę do nieba. Katastrofalny stan budżetu państwa, bankrutujący Narodowy Fundusz Zdrowia, zła kondycja spółek skarbu państwa, najszybciej w Europie rosnące bezrobocie wśród młodych, lawinowy skok długu publicznego, najszybciej w Europie rosnące ceny energii, a my mamy się zajmować czymś, co nie stanowi w Polsce żadnego problemu
— stwierdza poseł PiS.
Polskie prawo w sposób jednoznaczny penalizuje zachowania rasistowskie i zakazuje ich propagowania.
Nawet jeśli mielibyśmy w Polsce problem z rasizmem – a tak nie jest – i ktoś doszedłby do wniosku, że za mało walczymy z różnymi fobiami dotyczącymi Żydów, Polaków, Amerykanów czy chrześcijaństwa, to należałoby wobec wszystkich grup społecznych zastosować takie samo prawo. Jeśli byłoby ono za słabe, to opierając się o zasadę równości, podnosić sankcje i wdrożyć jakieś nowe rozwiązania, by ścigać przestępców działających z nienawiści wobec wszystkich grup narodowościowych, ras czy grup wyznaniowych
— podsumowuje poseł PiS prof. Przemysław Czarnek.
