„Jeśli jakikolwiek urzędnik będzie uznawał za pełnoprawne małżeństwa w Polsce związki jednopłciowe zawarte jako małżeństwa poza Polską popełni przestępstwo przekroczenia uprawnień, a wszelkie czynności prawne dokonane z uznaniem takiego związku jako małżeństwa będą nieważne” - napisał na platformie X poseł PiS Sebastian Kaleta, powołując się na Kartę Praw Podstawowych UE.
Dzisiaj TSUE orzekł, że odmowa uznania przez państwo członkowskie małżeństwa dwóch obywateli Unii, legalnie zawartego w innym kraju UE, jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej. TSUE uznał, że co prawda normy dotyczące małżeństw należą do kompetencji państw członkowskich, te jednak są zobowiązane do przestrzegania prawa UE, gwarantującego obywatelom prawo do swobody przemieszczania się, prawo do pobytu na terytorium innych pastw członkowskich i prowadzenia przez nich tam zwykłego życia rodzinnego.
Nielegalne decyzje
Poseł PiS Sebastian Kaleta odniósł się do orzeczenia TSUE ws. uznawania małżeństw homoseksualnych zawartych na terenie państw UE i stwierdził, że TSUE podejmuje nielegalne decyzje.
TSUE kolejny raz orzekał w sprawach dotyczących polskiego prawa poza przyznanymi kompetencjami, czyli po prostu nielegalnie! TSUE nie może orzekać w sprawie Karty Praw Podstawowych wobec Polski. Polska zagwarantowała sobie takie wyłączenie stosownym protokołem do Traktatu Lizbońskiego. Podobnie jak w sprawach sądownictwa TSUE przekracza w tym zakresie przyznane mu kompetencje. UE może ingerować w prawo rodzinne tylko wówczas, gdy ustanowi stosowne prawo drogą jednomyślności. Wynika to wyraźnie z art. 81 ust 3 TFUE. Takich przepisów oczywiście UE nie uchwaliła, więc nie ma o czym dyskutować
— wskazywał na X Sebastian Kaleta.
Nawet gdyby uchwaliła, to takie przepisy nie mogłyby naruszać polskiej konstytucji, a ta wyraźnie stanowi, że instytucja małżeństwa i ochrona państwa nad nią zarezerwowane są wyłącznie dla związków kobiet i mężczyzn
— dodał.
Przekroczenie uprawnień
Kaleta ocenił, że każdy urzędnik, który uzna w Polsce małżeństwo homoseksualne, złamie prawo.
Zatem jeśli jakikolwiek urzędnik będzie uznawał za pełnoprawne małżeństwa w Polsce związki jednopłciowe zawarte jako małżeństwa poza Polską popełni przestępstwo przekroczenia uprawnień, a wszelkie czynności prawne dokonane z uznaniem takiego związku jako małżeństwa będą nieważne
— podkreślił Sebastian Kaleta.
Co mówi Karta Praw Podstawowych?
Poseł PiS wskazywał zwłaszcza na dwa artykuły Karty Praw Podstawowych - 1. oraz 18.
1. Karta nie rozszerza zdolności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone. 2. W szczególności i w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości nic, co zawarte jest w tytule IV Karty nie tworzy praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie prawa w swoim prawie krajowym
— można przeczytać w art. 1.
Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej
— głosi z kolei art. 18.
