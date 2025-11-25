„Uprzejmie informuję pana ministra Sikorskiego, że Rada Ministrów nie musi upoważniać pana prezydenta do wygłaszania swoich opinii na temat funkcjonowania Unii Europejskiej” - zripostowała szefa polskiego MSZ Beata Szydło na portalu X. Radosławowi Sikorskiemu nie spodobało się, że prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Czechach zabrał głos ws. Unii Europejskiej.
Prezydent Karol Nawrocki złożył wczoraj wizytę w Pradze, gdzie spotkał się ze swoim czeskim odpowiednikiem Petrem Pavlem.
Odwiedził również Uniwersytet Karola w Pradze, gdzie miała miejsce prelekcja prezydenta. Podczas wykładu prezydent Nawrocki poruszył kwestię Polski w Unii Europejskiej oraz tego, jak może wyglądać dalsza współpraca. Głowa państwa zaproponowała również zmiany w samych strukturach UE.
Polska proponuje również zniesienie stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej. Przewodniczący Rady musi być, tak jak wcześniej prezydentem, premierem lub kanclerzem całego swojego kraju
— mówił prezydent o jednej z propozycji.
Szydło odpowiada Sikorskiemu ws. prezydenta Nawrockiego
Szefowi polskiego MSZ Radosławowi Sikorskiemu nie spodobało się, że prezydent Nawrocki ma własne zdanie.
Uprzejmie informuję, że Rada Ministrów nie upoważniła Pana Prezydenta do składania propozycji zmiany traktatów europejskich
— napisał na portalu X.
Do słów wicepremiera odniosła się była premier Beata Szydło.
Uprzejmie informuję pana ministra Sikorskiego, że Rada Ministrów nie musi upoważniać pana prezydenta do wygłaszania swoich opinii na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Taką opinię może wygłosić każdy z nas i naprawdę nie potrzebujemy upoważnienia rządu Tuska na to, by móc krytykować czy też chwalić Unię Europejską
— skontrowała europoseł PiS.
