Lewactwo rozkrada nam Unię Europejską! TSUE, najbardziej upolityczniony parasąd w Europie, do którego sędziów wprost wyznaczają rządy, znów chce zmienić unijne traktaty. Wbrew międzynarodowym umowom, wbrew polskiej konstytucji i woli narodu chcą wprowadzić do Polski małżeństwa homoseksualne” - napisał na platformie X Zbigniew Ziobro.

Ziobro z oburzeniem przyjął orzeczenie TSUE w myśl którego państwo członkowskie UE ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii Europejskiej, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.

— wskazywał.

Ideologiczna krucjata?

Były minister sprawiedliwości wskazywał, że TSUE wychodzi daleko poza ramy instytucjonalne i kompetencyjne, w których powinien się mieścić.

Zawsze ostrzegałem, że TSUE ma tyle wspólnego z praworządnością, co Tusk z prawdą, a Giertych z uczciwością. Zadaniem Trybunału nie jest bowiem pilnowanie przestrzegania unijnego prawa, tylko całkowite podporządkowanie krajów Unii lewackiej agendzie. A wszystko, co staje na przeszkodzie w realizacji tego celu, TSUE uznaje za niezgodne z unijnym prawem

— napisał na X Zbigniew Ziobro.

