„Trzeba by było natychmiast odsunąć od władzy Donalda Tuska i Koalicję 13 Grudnia. Ze względu na polską rację stanu jest to absolutnie niezwykle bolesne. Oto na czele polskiego rządu stoi gość, który wsuwa popcorn, je żurek, śmieszkuje sobie, robi z siebie na zamówienie idiotę” - powiedziała europoseł PiS Jadwiga Wiśniewska w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24.
Europoseł została zapytana o to, co należy zrobić, żeby zacząć liczyć się na arenie międzynarodowej. Chociażby w kwestii pokoju na Ukrainie, żeby brać udział w negocjacjach, a nie tylko przyglądać się z boku.
