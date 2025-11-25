Państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii Europejskiej, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków - orzekł dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości UE. Sprawa dotyczy pary Polaków.
Sprawa dotyczy dwóch Polaków, którzy w 2018 r. zawarli związek małżeński w Berlinie. Para, chcąc przenieść się do Polski, złożyła wniosek o wpisanie ich niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego, ale spotkała się z odmową, ponieważ polskie prawo nie zezwala na uznanie małżeństw osób tej samej płci.
Unijna uzurpacja?
Dzisiaj TSUE orzekł, że odmowa uznania przez państwo członkowskie małżeństwa dwóch obywateli Unii, legalnie zawartego w innym kraju UE, jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej. TSUE uznał, że co prawda normy dotyczące małżeństw należą do kompetencji państw członkowskich, te jednak są zobowiązane do przestrzegania prawa UE, gwarantującego obywatelom prawo do swobody przemieszczania się, prawo do pobytu na terytorium innych pastw członkowskich i prowadzenia przez nich tam zwykłego życia rodzinnego.
Orzeczenie TSUE nie oznacza, że państwo ma obowiązek wprowadzenia małżeństw tej samej płci do prawa krajowego, jest jednak ono zobowiązane uznać taki związek, jeśli został on zawarty zgodnie z prawem w innym kraju UE.
CZYTAJ TEŻ:
— TYLKO U NAS. Andruszkiewicz: „Nie będzie naszej zgody na próbę narzucenia Polakom małżeństw jednopłciowych”
— Polska ma obowiązek wpisania aktu małżeństwa osób tej samej płci do rejestru stanu cywilnego?! Oburzające naciski rzecznika TSUE
— Zmuszą Polskę do uznania związków LGBT? Kaleta alarmuje: UE uzurpuje kompetencje państw. Próbują usankcjonować homomałżeństwa
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746613-uznanie-malzenstw-jednoplciowych-w-ue-jest-orzeczenie-tsue
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.