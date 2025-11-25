TYLKO U NAS

Kwiecień o drożyźnie i działaniach rządu Tuska. "Działają na przeczekanie"; "Od początku ich rządy skupione są na zemście"

Poseł PiS Anna Kwiecień
Poseł PiS Anna Kwiecień / autor: Telewizja wPolsce24

Nie mają zatem czasu na realną pracę, jak pomagać Polakom i ulżyć w codziennym życiu. W związku z tym oni tak naprawdę na tym się koncentrują, na ściganiu opozycji, nękaniu. Nie na realnej pracy na rzecz Polek i Polaków. Mało tego, widzimy miałkość intelektualną. Chociażby słynna pani wiceminister Urszula Zielińska. Ilość kompromitacji, kompromitujących wypowiedzi ze strony pani wiceminister, w naszym rządzie ktoś taki nie ustałby jednego miesiąca. Myślę, że pan premier Mateusz Morawiecki pożegnałby się z taką osobą. Tam takie osoby są, zakorzenione w tym rządzie. One nie mają pomysłu na to, jak rządzić państwem” - powiedziała poseł PiS Anna Kwiecień podczas pasma „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24.

Na początek poruszona została kwestia nowego rankingu zaufania do polityków. Prezydent Karol Nawrocki znalazł się na szczycie, pokonując Radosława Sikorskiego i Włodzimierza Czarzastego. Głowa państwa otrzymała 51,8 proc. …

