„Myślę, że początek przyszłego roku będzie dobrym terminem na podjęcie rozmów o aborcji” - zapowiedział w wywiadzie dla PAP marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z kolei do końca roku rząd może skierować do Sejmu projekt ustawy o statusie osoby najbliższej.
Wydawać by się mogło, że w obecnej sytuacji zarówno geopolitycznej (coraz częstsze rosyjskie prowokacje i akty dywersji na terenie naszego kraju, wciąż trwająca rosyjska wojna przeciwko Ukrainie) czy krajowej (kryzys w ochronie zdrowia) nowy marszałek Sejmu położy nacisk na poważniejsze sprawy niż te światopoglądowe, antagonizujące społeczeństwo, wywołujące silne emocje. Niestety, takie rzeczy to nie z Włodzimierzem Czarzastym! Pytany przez PAP, czy zamierza interweniować u szefowej sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów aborcyjnych, w związku z tym, że komisja nie zebrała się od ponad roku, odpowiedział, że „koalicja rządząca zrobi wszystko, by dogadać się w sprawie związków partnerskich”, i przypomniał, że takie porozumienie już nastąpiło.
CZYTAJ TAKŻE:
-Co dalej ze związkami partnerskimi? Hołownia potwierdza, że projekt… nie będzie teraz rozpatrzony. Czeka na nowego marszałka Czarzastego
-Kotula w ideologicznym szale. „Jeśli uda się porozumieć ws. związków partnerskich, następna będzie aborcja”. Padło pytanie o hymn
Rozmowy z Kotulą i Berkiem
Zapewnił, że „do końca roku” rząd skieruje projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu do Sejmu.
Tak wynika z moich rozmów z ministrą Katarzyną Kotulą, oraz ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciejem Berkiem
— mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy.
W październiku PSL i Lewica przedstawiły projekt ustawy, który ma regulować sytuację osób pozostających w nieformalnych związkach. Projekt dotyczy m.in. kwestii wspólności majątkowej, dziedziczenia, prawa do mieszkania i alimentów oraz dostępu do informacji medycznej.
Aborcja na „początek przyszłego roku”
Czarzasty w wywiadzie dla PAP podkreślił też, że chciałby, żeby najpierw Sejm zajął się sprawą związków partnerskich, a potem aborcją, tak żeby nie procedować tych projektów jednocześnie. Według niego, dobrym terminem na wznowienie rozmów w tej sprawie z szefową komisji nadzwyczajnej Dorotą Łobodą (KO) będzie „początek przyszłego roku”.
Marszałek Sejmu przekazał też, że z czasem będzie prezentował pomysły, które mogłyby usprawnić pracę komisji sejmowych i rozwiązać problem tzw. zamrażarki. Zauważył, że poprzedni marszałek Sejmu Szymon Hołownia zamroził również kilka projektów klubu Lewicy, i dlatego - jak mówił Czarzasty - „opowiadanie, że za Hołowni wszystkie projekty natychmiast były pchane do realizacji jest nieprawdą”.
Nie mam do nikogo pretensji, bo taką Szymon prowadził politykę, a ją ocenią wyborcy Polski 2050
— mówił Czarzasty.
Przekazał też, że obecnie ma „grubą teczkę” projektów ustaw, które czekają na nadanie numeru druku i - jak dodał - „będzie je przeglądał” we wtorek lub w środę.
W budżecie dziura, w sklepach drożyzna, pacjenci - także onkologiczni - są odsyłani ze szpitali, może gdzieś tam komuś na głowę spadnie jakiś dron albo wykolei się pociąg, dywersanci po dokonaniu aktu sabotażu w Polsce będą radośnie hasać na Białorusi, ale przynajmniej będzie można zrobić „aborcję” lub zawrzeć „związek partnerski”.
CZYTAJ TAKŻE:
-Czarzasty wymyślił swoje „weto”. Ma zamiar mrozić projekty składane przez prezydenta. Nieoficjalnie: pomysłem zachwycony jest Tusk
-Nowa wojna w koalicji? Polska 2050 ostro strofuje Czarzastego: Marszałek nie ma prawa weta. Nikt nie może cenzurować posłów
aja/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746607-koalicja-znow-o-aborcji-czarzasty-na-poczatku-2026
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.