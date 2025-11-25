„Myślę, że Polacy także to dostrzegają, że jest rząd, który jest leniwy, który jest ospały, który coś opowiada i nie realizuje tego, robi rekonstrukcję, zajmuje się sam sobą, próbuje coś śmieszkować. Tak naprawdę nic z tego nie wychodzi. I jest prezydent ze swoją administracją, prezydent, który wykonuje to, co mówi” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 minister Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.
„Karol Nawrocki jest prawdziwy”
Gospodarz programu „Rozmowa Wikły” przywołał na początku rozmowy najnowszy sondaż IBRiS dla Onetu, według którego prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 51,8 proc. osiąga swój nowy rekordowy wynik społecznego poparcia w historii tych pomiarów.
Przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki jest prawdziwy, jest sobą, nikogo nie udaje i realizuje to, co mówił w kampanii. To znaczy nie jest inny wtedy, kiedy jest prezydentem w porównaniu do tego, co mówił, jak zachowywał się, kim był w kampanii. Myślę, że Polacy chcą takiej naturalności, ale chcą też zdecydowanych decyzji, bo pan prezydent podejmuje decyzje
— skomentował wyniki Zbigniew Bogucki.
Często za te decyzje jest bardzo mocno atakowany przez obóz rządzący, chociażby weta, które mają być pokazywane jako coś, co dekonstruuje można powiedzieć politykę rządu, a jest dokładnie odwrotnie, bo te weta są właśnie konstruktywne. Można powiedzieć napędzają, czy zmuszają rząd do tego, żeby poprawiać ustawy, żeby robić lepsze prawo, lepsze rozwiązania dla Polaków. I myślę, że Polacy to dostrzegają, że jest człowiek, który jest silny, człowiek, który jest odpowiedzialny, człowiek, który się nie zmienia i taki jest właśnie Karol Nawrocki
— dodał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Karol Nawrocki z rekordowym wynikiem! Od poprzedniego pomiaru zaufanie do prezydenta wzrosło o niemal 5 pkt proc. SONDAŻ
Ciężka praca vs. ospały rząd
Szef KPRP przypomniał, że prezydent - wręczając nominacje dla ministrów w swojej kancelarii - zapowiadał ciężką pracę.
Są dni, kiedy pracujemy po kilkanaście godzin, ale nie mówię tego, żeby się żalić, czy chwalić. Mówię to po to, że taki dzisiaj jest rytm pracy Kancelarii Prezydenta narzucony przez pana prezydenta Nawrockiego. Myślę, że Polacy także to dostrzegają, że jest rząd, który jest leniwy, który jest ospały, który coś opowiada i nie realizuje tego, robi rekonstrukcję, zajmuje się sam sobą, próbuje coś śmieszkować. Tak naprawdę nic z tego nie wychodzi. I jest prezydent ze swoją administracją, prezydent, który wykonuje to, co mówi, zarówno na arenie wewnętrznej, jak i na arenie międzynarodowej
— wskazywał dalej minister.
Tusk nie jest ogrywany, bo nie gra
Pytany zaś o rozmowy pokojowe nt. Ukrainy w Genewie, szef KPRP wskazał, że to rząd miał wieść prym w formatach europejskich polityki zagranicznej.
To Donald Tusk miał mieć te najlepsze stosunki (…). Nawet chciał przesunąć to w kierunku tych stosunków transatlantyckich ze Stanami Zjednoczonymi. To się nie udało, ale też nie udaje się, jeżeli chodzi o liderów europejskich. I to nie jest tak, że Donaldowi Tuskowi, temu rządowi nie udaje się pierwszy raz, bo można było powiedzieć, że to przypadek. Ja pamiętam różne spotkania i różne formaty, gdzie Polska już nie była w tym przysłowiowym pierwszym wagonie, czy wagonie pierwszej klasy, tylko gdzieś w tym drugim wagonie
— powiedział gość red. Marcina Wikły.
Nie mówię tego, żeby tutaj śmieszkować z Donalda Tuska, czy z tego rządu, tylko pokazywać nieciekawą sytuację międzynarodową Polski w czasie rządów dyplomacji Radosława Sikorskiego i rządu Donalda Tuska. To jest niepokojące, że niestety w tym formacie, w którym Donalda Tuska nikt miał nie ograć, czasami w ogóle nie gramy. Może w ten sposób nie jest ogrywany, że nie gramy
— dodał.
Dopóki Donald Tusk realizuje ideę i postulaty, kierunki polityki elit liberalno-lewicowych, w tym przede wszystkim politykę Berlina, jest dobrze i ma wsparcie. To się dzieje w stosunkach wewnętrznych. Natomiast jeżeli chodzi o stosunki zewnętrzne, politykę międzynarodową i kierunki Unii Europejskiej, to Donald Tusk ma przytakiwać, ma być w tym głównym nurcie, słuchać, głosować. Tak to niestety widzę
— stwierdził minister Bogucki w Telewizji wPolsce24.
CZYTAJ TAKŻE: Rozmowy o pokoju na Ukrainie bez Polski. Piekło wskazuje, że winni są Tusk i Sikorski: „To kompromitacja naszej dyplomacji”
olnk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746600-bogucki-polacy-dostrzegaja-ze-rzad-jest-leniwy-i-ospaly
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.