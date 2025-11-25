Prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 51,8 proc. osiąga swój nowy rekordowy wynik społecznego poparcia w historii pomiarów IBRiS dla Onetu i zbliża się do historycznego maksimum – wynika z sondażu.
Jak zauważył portal, oznacza to wzrost zaufania do prezydenta o 4,9 pkt proc. w porównaniu z październikowym pomiarem. Wśród respondentów brak zaufania do Nawrockiego zadeklarowało 41,9 proc. ankietowanych.
Tym samym polityk osiąga swój nowy rekordowy wynik społecznego poparcia w historii pomiarów IBRiS dla Onetu. Niewiele brakuje mu do rekordu wszech czasów, który ustanowił Szymon Hołownia w styczniu 2024 r. Jako świeżo upieczony marszałek Sejmu zdobył wtedy 54,4 proc. zaufania
— czytamy w Onecie.
Grono polityków, którzy przebili 50 proc. pozytywnych wskazań jest niewielkie. To jeszcze Andrzej Duda (52,2 proc. we wrześniu 2020 r.), Rafał Trzaskowski (51,1 proc. w lutym 2024 r.) i Łukasz Szumowski (51,1 proc. w kwietniu 2020 r.)
— dodano w tekście.
Na drugim miejscu w sondażu znalazł się wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Jak napisał Onet, Sikorski „cieszy się obecnie zaufaniem 40,3 proc. badanych”. Portal dodał, że brak zaufania do szefa MSZ wyraziło 49,8 proc. ankietowanych.
Czarzasty pojawił się na podium
Na trzecim miejscu znalazł się marszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty z zaufaniem wśród 39,6 proc. badanych. Jak czytamy, brak zaufania do polityka zadeklarowało 47 proc. respondentów.
Czwarte miejsce zajął wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak–Kamysz. Jak napisał portal, zaufanie do ministra obrony narodowej wyraziło 37,7 proc. ankietowanych.
Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 21-22 listopada 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.
