„Europa podejmuje decyzje, a Polska… stoi w przedpokoju. Tusk obiecywał wpływy, a dziś mamy ETS2 i klimatyczny dyktat uderzający w Polskę - napisał Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Pokojowy plan USA dla Ukrainy był przedmiotem rozmów w Genewie, w których wzięli udział doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, a także przedstawiciele Włoch, USA, UE oraz Ukrainy.
Według agencji Reutera europejscy liderzy przedstawili własną wersję planu pokojowego. Ich propozycja modyfikuje m.in. wymóg dotyczący ograniczenia liczebności ukraińskiej armii oraz zawiera żądanie rekompensaty finansowej dla Kijowa od Moskwy i zamrożenia rosyjskich aktywów do czasu jej wypłaty.
Niestety w rozmowach tych nie była reprezentowana Polska.
Polska w przedpokoju
Sprawę skomentował w sieci Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Europa podejmuje decyzje, a Polska… stoi w przedpokoju. Tusk obiecywał wpływy, a dziś mamy ETS2 i klimatyczny dyktat uderzający w Polskę
— zaznaczył.
Więcej o tej sprawie Mateusz Morawiecki opowiedział w nagraniu wideo zamieszczonym do wpisu.
Obecny premier opowiada, że jest ważnym graczem w Europie, że ma wpływy, relacje, że zawiera sojusze
— wskazał.
Ale jaka jest prawda? Gdy decydują cztery największe stolice w Europie, nas nie ma przy stole. Jesteśmy gdzieś poza pokojem, gdzieś w przedpokoju. Taka jest nasza realna pozycja. Taka jest realna pozycja Donalda Tuska. Gdy Polska nie ma siły, to niestety inni decydują za nas
— wyjaśnił.
Po pierwsze - ETS2 nie ma żadnej blokady. Europa wprowadza niestety kolejny system, który uderzy w polskie domy, w polskie gospodarstwa domowe, w polski transport, a siłą rzeczy także w polski przemysł. Po drugie 90% to nowy, kosztowniejszy, fatalny cel klimatyczny, który Europa na siebie nałożyła do roku 2040. To oznacza zapaść polskiego przemysłu i to oznacza masowe zwolnienia w polskiej gospodarce. Tak, Polska potrzebuje siły, a nie takiego polityka, któremu Zachód pokazuje drzwi i wagon drugiej klasy
— zaznaczył.
as/X/PAP
