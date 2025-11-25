Według informacji Wirtualnej Polski marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty miał powiedzieć swoim współpracownikom, że jego „marszałkowskie weto” ma być wymierzone przede wszystkim w inicjatywy legislacyjne prezydenta Karola Nawrockiego. Według nieoficjalnych informacji portalu rozwiązaniem tym zachwycony ma być premier Donald Tusk.
Nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w swoim orędziu zapowiedział stosowanie „marszałkowskiego weta”.
Będę stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. Będę zawsze zwracał uwagę na to, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania, czy służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli
— grzmiał.
Weto Czarzastego
Problem polega jednak na tym, że coś takiego nie istnieje.
„Weto” to ma polegać na całkowitym mrożeniu projektów składanych przez prezydenta Karola Nawrockiego.
Wirtualna Polska przekazała, że w nieoficjalnych rozmowach ze swoimi współpracownikami Czarzasty mówi, że to jego „krzyk w walce z populizmem”.
Jak słyszymy, populizmem dla niego są m.in. projekty prezydenta dotyczące na przykład obniżki podatku VAT
— przekazała Wirtualna Polska
To roz…łoby budżet - mówią ludzie Czarzastego. Dlatego „tego typu” projekty marszałek ma blokować, nie nadając im numeru druku
— napisała.
Polska 2050 jest oburzona
Europoseł Michał Kobosko z Polski 20250 skrytykował pomysły nowego marszałka w rozmowie z Wp.pl.
Czy mi się te decyzje podobają? Nie, nie do końca je rozumiem
— powiedział.
Zwrócił on uwagę, że Szymon Hołownia nie kasował projektów opozycji i nie traktował ich uznaniowo. Przekazał też, że blokowanie ustaw, to nie jest jakość, której oczekuje.
Tusk zadowolony
Politycy z Lewicy w rozmowie z Wp.pl bronią swojego lidera.
W tym względzie będzie wysłany jasny sygnał, że to koalicja odpowiada za rządzenie krajem, a nie opozycja czy Karol Nawrocki. Generalnie marszałek nie będzie się lekko obchodził z opozycją
— wskazał.
Portal przekazał ponadto, że według nieoficjalnych informacji inicjatywa ta spodobała się premierowi Donaldowi Tuskowi.
as/Wirtualna Polska
