„Przede wszystkim nie doceniono chłonności jego umysłu i szybkości, z jaką się uczył i cały czas mamy do czynienia z prezydentem, który się uczy nowych rzeczy. Sam organizuje sobie nowe wyzwania. O niektórych z nich pewno opinia publiczna się dowie później i mam nadzieję, że będzie z tego dużo dobrego dla Polski” - mówił o prezydencie Karolu Nawrockim na antenie Telewizji wPolsce prof. Andrzej Zybertowicz.
Równo rok temu w Hali Sokoła ogłoszona została kandydatura Karola Nawrockiego w wyborach na prezydenta Polski.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Rok po ogłoszeniu kandydatury Karola Nawrockiego. Prof. Nowak: Kampania pobiła wszelkie rekordy łajdactwa
Siła emocji
Profesor Zybertowicz został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24 o to, jak pamięta tamten wieczór.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746593-tylko-u-nas-prof-zybertowicz-nie-doceniono-nawrockiego