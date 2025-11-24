„Kamieniem milowym i punktem wyjścia do spotkań z Solidarnością była dla mnie ta część służby naszemu państwu, którą realizowałem u boku śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego”- mówił prezydent Andrzej Duda w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.
Tematem spotkania było specjalne wydanie książki Andrzeja Dudy „To ja”, którego patronem medialnym jest „Solidarność”, a w którym znalazł się wstęp przewodniczącego „Solidarności” Piotra Dudy.
Kamieniem milowym i punktem wyjścia do spotkań z Solidarnością była dla mnie ta część służby naszemu państwu, którą realizowałem u boku śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego
— mówił były prezydent.
Andrzej Duda opowiadał także o swoich spotkaniach z Andrzejem Gwiazdą oraz o tym, że był wychowanym w duchu solidarnościowym w swoim domu rodzinnym.
Współpraca z Solidarnością
Podczas wydarzenia głos zabrał także Piotr Duda.
Andrzej Duda to prezydent Solidarności. Kontynuował on dzieło odbudowy Polski, które rozpoczął śp. prof. Lech Kaczyński. To człowiek, który wyznawał i wyznaje te same wartości, na których opiera się Solidarność. A są to wartości chrześcijańskie i społeczna nauka Kościoła
— wskazywał.
Rozmowy o projekcie umowy programowej Solidarności z Andrzejem Dudą były burzliwe, ale owocne. Projekt porozumienia był przez pana prezydenta analizowany bardzo skrupulatnie, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że podchodzi on do realizacji tej umowy w sposób bardzo odpowiedzialny. Podpisując dokument zapowiadałem, że będę skrupulatnie rozliczał realizowanie jego zapisów. I tak się rzeczywiście stało
— przypomniał.
