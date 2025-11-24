Andrzej Duda w Sali BHP. Piotr Duda: "Kontynuował on dzieło odbudowy Polski, które rozpoczął ś.p. prof. Lech Kaczyński"

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w spotkaniu z Piotrem Dudą w Sali BHP. / autor: PAP/Adam Warżawa
Kamieniem milowym i punktem wyjścia do spotkań z Solidarnością była dla mnie ta część służby naszemu państwu, którą realizowałem u boku śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego”- mówił prezydent Andrzej Duda w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Tematem spotkania było specjalne wydanie książki Andrzeja Dudy „To ja”, którego patronem medialnym jest „Solidarność”, a w którym znalazł się wstęp przewodniczącego „Solidarności” Piotra Dudy.

— mówił były prezydent.

Andrzej Duda opowiadał także o swoich spotkaniach z Andrzejem Gwiazdą oraz o tym, że był wychowanym w duchu solidarnościowym w swoim domu rodzinnym.

Współpraca z Solidarnością

Podczas wydarzenia głos zabrał także Piotr Duda.

Andrzej Duda to prezydent Solidarności. Kontynuował on dzieło odbudowy Polski, które rozpoczął śp. prof. Lech Kaczyński. To człowiek, który wyznawał i wyznaje te same wartości, na których opiera się Solidarność. A są to wartości chrześcijańskie i społeczna nauka Kościoła

— wskazywał.

Rozmowy o projekcie umowy programowej Solidarności z Andrzejem Dudą były burzliwe, ale owocne. Projekt porozumienia był przez pana prezydenta analizowany bardzo skrupulatnie, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że podchodzi on do realizacji tej umowy w sposób bardzo odpowiedzialny. Podpisując dokument zapowiadałem, że będę skrupulatnie rozliczał realizowanie jego zapisów. I tak się rzeczywiście stało

— przypomniał.

