Były ambasador RP w Kijowie Jan Piekło brak reprezentacji strony polskiej w rozmowach dotyczących planu pokojowego dla Ukrainy w Genewie nazwał kompromitacją dyplomacji. „W przeszłości zarówno premier Tusk, jak i Radosław Sikorski publicznie atakowali Trumpa, a takie rzeczy nie pozostają bez konsekwencji” - wskazał w rozmowie z Wirtualną Polską.
Pokojowy plan USA dla Ukrainy był przedmiotem rozmów w Genewie, w których wzięli udział doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, a także przedstawiciele Włoch, USA, UE oraz Ukrainy.
Według agencji Reutera europejscy liderzy przedstawili własną wersję planu pokojowego. Ich propozycja modyfikuje m.in. wymóg dotyczący ograniczenia liczebności ukraińskiej armii oraz zawiera żądanie rekompensaty finansowej dla Kijowa od Moskwy i zamrożenia rosyjskich aktywów do czasu jej wypłaty.
Kompromitacja polskiej dyplomacji
Premier Donald Tusk próbował budować wizerunek kogoś, kto bierze udział w rozmowach, chwaląc się swoim spotkaniem z europejskimi liderami podczas szczytu w Angoli.
Sprawę skomentował dla Wirtualnej Polski Jan Piekło, były ambasador RP w Kijowie.
Spotkanie w Angoli, gdzieś tam na marginesie innego wydarzenia, jest nieistotne. Aż szkoda słów. To kompromitacja naszej dyplomacji
— ocenił.
Rozumiem, że najprawdopodobniej nie było zainteresowania ani ze strony niemieckiej, ani francuskiej, ani amerykańskiej, żeby zaprosić na konsultacje czy do Genewy pana premiera, czy pana ministra Sikorskiego
— wskazał.
W przeszłości zarówno premier Tusk, jak i Radosław Sikorski publicznie atakowali Trumpa, a takie rzeczy nie pozostają bez konsekwencji
— ocenił w rozmowie z Wirtualną Polską.
