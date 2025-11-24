Wprowadzenie „planu pokojowego” dla Ukrainy będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo Polski. Plan doprowadzi do zmiany architektury bezpieczeństwa europejskiego. Cofnie nasze bezpieczeństwo do stanu z lat dziewięćdziesiątych. Przekreśli nasze starania o obecność NATO i USA w Polsce. Przekreśli wiarygodny plan obrony Polski przyjęty na warszawskim szczycie Sojuszu.
Opozycja musi być aktywna i może wiele zdziałać:
1 . Rzeczowo przedstawić ocenę planu dla Ukrainy w punktach dot bezpieczeństwa PL z trybuny sejmowej,
2 . Nawiązać partyjny kontakt z Republikanami, środowiskiem Trumpa z naszą oceną i konsekwencjami,
3 . Nawiązać Kontakt międzyparlamentarny z senatorami Trumpa,
4 . Kontakt z ośrodkami analitycznymi Republikanów,
5 . Prezentować stanowisko w międzynarodowej prasie i mediach,
6 . Prezentować Nasz głos w Europarlamencie,
7 . Skorzystać z pomocy nowego ambasadora USA w Warszawie w dotarciu do decydentów w USA,
8 . Współpracować z pionem zagranicznym Kancelarii Prezydenta nad lobbingiem w Waszyngtonie,
9 . Zwerbować lobbystów, znanych komentatorów międzynarodowych,
10 . Zapraszać Amerykanów do PL, do Sejmu na debaty o bezpieczeństwie,
11 . Poznać stanowisko Ukrainy przez Kontakt parlamentarny oraz naszych byłych ambasadorów ich kontakty..
Nie można być biernym!
