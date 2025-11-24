TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Witold Waszczykowski: Wprowadzenie „planu pokojowego” dla Ukrainy będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo Polski

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Wprowadzenie „planu pokojowego” dla Ukrainy będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo Polski. Plan doprowadzi do zmiany architektury bezpieczeństwa europejskiego. Cofnie nasze bezpieczeństwo do stanu z lat dziewięćdziesiątych. Przekreśli nasze starania o obecność NATO i USA w Polsce. Przekreśli wiarygodny plan obrony Polski przyjęty na warszawskim szczycie Sojuszu.

Opozycja musi być aktywna i może wiele zdziałać:

1 . Rzeczowo przedstawić ocenę planu dla Ukrainy w punktach dot bezpieczeństwa PL z trybuny sejmowej,

2 . Nawiązać partyjny kontakt z Republikanami, środowiskiem Trumpa z naszą oceną i konsekwencjami,

3 . Nawiązać Kontakt międzyparlamentarny z senatorami Trumpa,

4 . Kontakt z ośrodkami analitycznymi Republikanów,

5 . Prezentować stanowisko w międzynarodowej prasie i mediach,

6 . Prezentować Nasz głos w Europarlamencie,

7 . Skorzystać z pomocy nowego ambasadora USA w Warszawie w dotarciu do decydentów w USA,

8 . Współpracować z pionem zagranicznym Kancelarii Prezydenta nad lobbingiem w Waszyngtonie,

9 . Zwerbować lobbystów, znanych komentatorów międzynarodowych,

10 . Zapraszać Amerykanów do PL, do Sejmu na debaty o bezpieczeństwie,

11 . Poznać stanowisko Ukrainy przez Kontakt parlamentarny oraz naszych byłych ambasadorów ich kontakty..

Nie można być biernym!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Witold Waszczykowski

Witold Waszczykowski

Pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego 1981-1987, potem na emigracji w USA (1987-1991). W MSZ od 1992. Zastępca ambasadora przy NATO 1997-1999, ambasador w Iranie 1999-2002,  wiceminister MSZ 2005-2008, negocjator tarczy antyrakietowej. Wiceszef BBN w latach 2008-2010, kandydat na prezydenta Łodzi w wyborach 2010 roku.

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych