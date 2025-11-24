W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie miało miejsce tajemnicze spotkanie, w którym najprawdopodobniej brała udział cała grupa działaczy kojarzonych ze zdecydowaną walką z PiS, często na granicy prawa. W pobliżu budynku prokuratury widziani byli m.in. działaczka Strajku Kobiet Marka Lempart, były szef KOD Mateusz Kijowski, prowokator Arkadiusz Szczurek, czy Jakub Kocjan z Akcji Demokracja, którego nazwisko niedawno przewijało się w kontekście afery z nielegalną kampanią Rafała Trzaskowskiego.
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zakończyło się spotkanie przedstawiciela resortu sprawiedliwości z całym uniwersum: Kijowski, Lempart, Kocjan i Kolmasiak (Akcja Demokracja), Kramek, Kasprzak, Lotna Brygada Opozycji, Szczurek
— napisał na platformie X Marcin Dobski, dziennikarz Telewizji Republika, zamieszczając dwa wymowne zdjęcia i nagranie. Warto zaznaczyć, że każdą z tych osób łączy jedno - to działacze ostro walczący z PiS, a część z nich było też zaangażowanych we wspieranie nielegalnych imigrantów na granicy polsko-białoruskiej, wpisując się w scenariusz Aleksandra Łukaszenki.
Z budynku wychodzi wiceminister sprawiedliwości sędzia Sławomir Pałka. Przed chwilą z nim rozmawiałem. Potwierdził swoją obecność i ministra Żurka. Nie chciał powiedzieć z jakiej okazji to spotkanie
— relacjonował Dobski.
„Co za upadek naszego państwa”
Kierownictwo resortu sprawiedliwości spotyka się w siedzibie prokuratury (!) z najbardziej wulgarnymi aktywistami Tuska. Co za upadek naszego państwa
— ocenił całą sytuację Sebastian Kaleta, poseł PiS.
Zapowiedź Kasprzaka
Wczoraj Paweł Kasprzak, były lider Obywateli RP, organizujących w przeszłości głośne protesty wymierzone w PiS, także przy okazji miesięcznic smoleńskich, zapowiadał uczestnictwo w spotkaniu z Waldemarem Żurkiem.
Jutro (24.11.25) spotkanie organizacji obywatelskich z Ministrem Żurkiem. Trzymam za niego kciuki, choć od spotkań konsultacyjnych robi mi się już słabo. Mam tam być
— zapowiadał w długim wpisie na ten temat Paweł Kasprzak.
Uczestnik spotkania potwierdza
Jedna z osób uczestniczących w spotkaniu potwierdziła, że faktycznie miało ono miejsce. Miało nie mieć jednego, określonego tematu.
Ja też uczestniczyłem, choć nie zabierałem głosu. Spotkanie nie miało jakiegoś jednego, ściśle określonego tematu (poza ogólną odbudową praworządności). Różne NGO zwracały uwagę na dostrzegane przez siebie problemy, np. w zakresie postępowań wykroczeniowych przeciwko aktywistom
— wyjawił na platformie X Marcin Szwed, prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
„Kocjan to wychodzi już z bunkra po aferze NASK?”
Panie Doktorze, czy tematem rozmów było nielegalne finansowanie kampanii w sieci przez organizacje pozarządowe jak Akcja Demokracja? Czy poruszył Pan Doktor na spotkaniu to zagadnienie korzystając z obecności Jakuba Kocjana?
— zapytał prawnika dr Michał Sopiński, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
Ten Kocjan to wychodzi już z bunkra po aferze NASK kampanii wyborczej czy to w związku z zarzutami?
— pytała z kolei w podobnym tonie Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.
Czy dobrze rozumiem, że Jakub Kocjan z Akcji Demokracja wziął udział w spotkaniu z ministrem sprawiedliwości-prokuratorem generalnym w temacie odbudowy praworządności?
— zapytał Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746579-tajemnicze-spotkanie-w-prokuraturze-widziana-min-lempart
