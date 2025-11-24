Z siedziby Lasów Państwowych w Białymstoku usunięta została tablica upamiętniająca śp. prof. Jana Szyszko. Memorabilium miało co prawda wrócić na swoje docelowe miejsce po dokonanym remoncie, ale aż do dziś się tak nie stało. „Te działania są wymierzone w to, żeby pamięć o tym wybitnym człowieku po prostu zacierać. Te działania wpisują się w to, że to jest koalicja zemsty na żywych i na zmarłych” - powiedział były wiceminister środowiska Paweł Sałek, dawny współpracownik prof. Szyszko.
Na fasadzie budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku odsłonięto w maju 2023 roku tablicę pamiątkową poświęconą śp. prof. Janowi Szyszko, a cała inicjatywa wyszła od leśników.
Trochę ponad roku temu tablica została usunięta z budynku wraz z inną, która upamiętniała ofiary terroru niemieckiego i sowieckiego, a wszystko przez remont siedziby Dyrekcji.
Impulsem do zmian było dostosowanie tego wejścia do budynku do wymogów przeciwpożarowych
— zaznaczyła rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ewelina Szklarzewska.
Nikczemne zachowanie
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Tadeusz Wilczyński uspokajał wdowę po prof. Szyszko w specjalnym liście.
Uroczyste przeniesienie powyższych tablic nastąpi w związku z koniecznością wykonania remontu elewacji budynku, przy którym mogłyby zostać one uszkodzone, czego bardzo chcielibyśmy uniknąć
— napisał.
Jak się jednak okazuje, mimo zakończenia remontu siedziby białostockich Lasów Państwowych, tablica upamiętniająca postać prof. Jana Szyszko nie powróciła na swoje wcześniejsze miejsce. Jest teraz umieszczona wewnątrz budynku.
Wróciła jedna tablica zgodnie z ustaleniami z Instytutem Pamięci Narodowej. Przenieśliśmy tę jedną tablicę. Druga tablica została wewnątrz, w środku budynku. Chcemy powiększyć tę przestrzeń i uhonorować, upamiętnić również innych profesorów zasłużonych dla Lasów
— tłumaczyła rzeczniczka prasowa Ewelina Szklarzewska.
Powszechne oburzenie
Ataki obecnej władzy na pamięć śp. prof. Jana Szyszko wzbudzają wielkie oburzenie wśród jego dawnych współpracowników i wychowanków.
W podobny sposób kierownictwo Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie odebrało imię prof. Jana Szyszko głównej sali konferencyjnej
— zauważył poseł PiS Paweł Sałek.
Te działania są wymierzone w to, żeby pamięć o tym wybitnym człowieku po prostu zacierać. Te działania wpisują się w to, że to jest koalicja zemsty na żywych i na zmarłych
— powiedział były wiceminister środowiska.
Tuż po objęciu władzy w 2023 r. nowe kierownictwo resortu klimatu i środowiska usunęło z budynku ministerstwa tablice poświęcone Żołnierzom Niezłomnym oraz symbol Polski Walczącej. Inicjatorem ich powstania był minister Jan Szyszko. Trudno zrozumieć ludzi, którzy chcą wymazać pamięć o profesorze
— mówił dr Jerzy Żurko.
Jeżeli ktoś to próbuje zrobić, to robi przede wszystkim bardzo złą opinię samemu sobie. Można by było zamazać pamięć po kimś nieznaczącym, kto niczym ważniejszym się nie wsławił, ale to nie jest Jan Szyszko
— uzupełnił socjolog.
Usuwanie pamięci o wybitnym profesorze to przykład pedagogiki wstydu realizowanej przez oceną władze
— zaznaczył dr Jakub Koper.
Kiedy w końcu będziemy dumni z tego, co robimy i z postaci, które podtrzymywały polskość czy promowały naukę?
— zapytał dr Koper.
Ból rodziny
Kroki podejmowane przez koalicję 13 grudnia są szczególnie bolesne i niezrozumiałe dla rodziny zmarłego profesora.
Ten przekaz, który mąż tak naprawdę zostawił, ta walka o lasy, ta walka o przyrodę polską, o polską ziemię, jest tak silna, że widać to ciągle przeszkadza i nie chcą, żeby taka osoba była w takich miejscach publicznych, żeby o tym przypominała
— wyjaśniała z goryczą Krystyna Szyszko, wdowa po śp. prof. Janie Szyszko.
Bardzo prawdopodobne, że kolejnym celem przeciwko pamięci prof. Szyszko może stać się tablica w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyż budynek został przeznaczony do rozbiórki.
