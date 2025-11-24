Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w końcu bardziej stanowczo zareagował na skandaliczny wpis Jad Waszem i wezwał do MSZ ambasadora Izraela w Polsce, w związku z tym, że „wprowadzający w błąd wpis” nie został poprawiony. W sprawie wypowiedział się też w końcu Donald Tusk, ale dopiero po pytaniu od dziennikarza.
Jad Waszem (Yad Vashem) napisał na platformie X, że „Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności”.
23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida
— dodał instytut, zachęcając do zapoznania się z pełnym tekstem analizującym to antysemickie prawo.
Radosław Sikorski przekazał na platformie X, że „ponieważ wprowadzający w błąd wpis nie został poprawiony”, postanowił wezwać ambasadora Izraela w Polsce do MSZ.
Wczoraj szef polskiej dyplomacji prosił Jad Waszem o doprecyzowanie wpisu i wskazanie, że kiedy zmuszono Żydów do noszenia opaski z Gwiazdą Dawida, Polska była pod niemiecką okupacją.
Wieczorem Jad Waszem wskazał na platformie X, że w podlinkowanym pod jego wpisem artykule jest informacja o tym, że nakaz noszenia opasek z Gwiazdą Dawida był wydany przez niemieckie władze.
Tusk: To kompromitacja Jad Waszem
Dziś w sprawie skandalicznego wpisu Jad Waszem w Angoli wypowiedział się premier Donald Tusk, chociaż trzeba nadmienić, że zabrał głos w sprawie dopiero po tym, gdy dziennikarz zapytał go o tę kwestię.
Kiedy przeczytałem informację z tym tekstem, nie wierzyłem własnym oczom. Jad Waszem to przecież poważna instytucja i akurat Żydzi i ta instytucja nie mają przecież żadnej potrzeby, by zniekształcać historię, bo ona jest tak oczywista. Wygląda mi to nawet nie na błąd, tylko złą wolę kogoś, kto zredagował ten tekst, bo jest tak wbrew historii, tak kłamliwy, że czasami ręce opadają, ale nam nie opadną. Reakcja premiera Sikorskiego, premiera Kosiniaka-Kamysza była natychmiastowa i ja liczę nie tylko na to, że w przyszłości będą unikać takich błędów, ale też na jednoznaczne stanowisko
— powiedział Tusk.
Jestem przekonany, że w Izraelu wszyscy wiedzą, że to Niemcy, naziści, Hitler, gubernator Frank, to oni odpowiadają za to, co się działo w Polsce w latach 1939-1945 i odpowiadają za zbrodnie przeciwko polskim obywatelom, Żydom mieszkającym w Polsce. Mam nadzieję, że ta kompromitacja Jad Waszem w tym konkretnym przypadku obudzi jakoś ich uwagę i sumienie i nie będą więcej takich głupot robić
— dodał.
Gawkowski: Warto, by historycy z Jad Waszem dokształcili się z historii
Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski – odnosząc się do niedzielnego wpisu instytutu Jad Waszem – ocenił, że jest „skandaliczny” i „wynika z niezrozumienia historii Europy i świata”. Warto by było, aby historycy z Jad Waszem się dokształcili - dodał.
Szef resortu cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski - pytany o ten wpis na konferencji prasowej podczas Forum Zarządzania Internetem - ocenił, że jest on „skandaliczny” i że wynika z „niezrozumienia historii Europy i świata”.
Warto by było, żeby historycy z Jad Waszem dokształcili się z historii Europy i zdawali sobie sprawę, że (…) decyzje dotyczące społeczności żydowskiej były podejmowane nie przez polską władzę, a przez władzę nazistowską, bo wtedy Niemcy pod flagą partii nazistowskiej rządzili w Europie
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE:
— Skandaliczny wpis na profilu Jad Waszem! „Polska była pierwszym krajem, w którym Żydów zmuszono do noszenia opaski”
— Niewyraźna reakcja Sikorskiego na oburzający wpis Jad Waszem: „Proszę doprecyzujcie, że była to Polska pod ‘niemiecką okupacją’”
— IPN odpowiada na skandaliczny wpis Jad Waszem! „To Niemcy napadły na Polskę i na okupowanych ziemiach polskich wprowadziły system oznaczania Żydów”
tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746565-sikorski-wezwal-ambasadora-izraela-ws-wpisu-jad-waszem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.