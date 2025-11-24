”Ta arbitralność bije w oczy. Jest ktoś z urzędu, nie wiadomo dlaczego, mianowany arbitrem, który decyduje, co jest właściwą wypowiedzią, a co nie jest. Tam jest jeszcze więcej, jest opisane, że istnieją organizacje, które mają prawo interweniować w wypadku pojawiania się mowy nienawiści. Zwróćmy uwagę, że obecnie na Zachodzie, zwłaszcza w Europie, organizacjami obywatelskimi nazywa się taką sieć organizacji, które lansują tę dominującą, lewicowo-liberalną ideologię emancypacji, które są finansowane i kontrolowane przez potężne ośrodki międzynarodowe, które są w stanie wpływać na politykę rządów. To się nazywa organizacjami obywatelskimi” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Bronisław Wildstein, publicysta, autor książek, były prezes zarządu TVP o przegłosowanej przez Sejm nowelizacji ustawy o cenzurze w sieci.…
