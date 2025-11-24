„Waldemar Żurek z ręką w kieszeni, w ubiorze, w którym zbiera się grzyby, wypowiada prezydentowi Rzeczpospolitej wojnę, używając prymitywnych argumentów, po prostu poniża państwo polskie” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl sędzia Piotr Schab. W ten sposób Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów ocenia słowa szefa MS o postawieniu prezydenta Nawrockiego przed Trybunałem Stanu. W ocenie sędziego Polacy coraz bardziej zdają sobie sprawę, że Żurek kłamie i nie ma argumentów prawnych. „Porywa się na ludzi, którym stawia absurdalne w oczach opinii publicznej zarzuty i wszyscy mają tego pełną świadomość” - stwierdza nasz rozmówca.
Na spotkaniu ze zwolennikami rządu Donalda Tuska minister sprawiedliwości oświadczył, że nie zgadza się z decyzjami prezydenta, dlatego zamierza przekonywać wszystkich w koalicji rządzącej, aby Karola Nawrockiego postawić przed Trybunałem Stanu. Ile są warte takie słowa, ocenia sędzia Piotr Schab.
Minister Waldemar Żurek kompromituje urząd, który zajmuje, a jest to kluczowy urząd dla funkcjonowania państwa i ochrony jego struktur. Jego ostatnie wypowiedzi należy postrzegać wyłącznie, jako próbę nieudolnego zdeprecjonowania prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i działania godzące w konstytucję, przy użyciu argumentacji, która tak naprawdę ośmiesza władzę wykonawczą. To, że pan Żurek z ręką w kieszeni, w ubiorze, w którym zbiera się grzyby, wypowiada prezydentowi Rzeczpospolitej wojnę, używając prymitywnych argumentów, po prostu poniża państwo polskie
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl sędzia Piotr Schab Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych.
CZYTAJ TAKŻE: Dagmara Pawełczyk-Woicka ostro skwitowała słowa Waldemara Żurka! „Pachnie zamachem stanu. Żałosny szkodnik”
Żurek jest małym harcownikiem
Nasz rozmówca zwraca uwagę na to, co najbardziej zabolało ministra Żurka, czyli na odmowę prezydenta Nawrockiego powołania 42 sędziów, którzy mogli stanowić zagrożenie dla praworządności.
Trzeba jasno powiedzieć, że prezydent Rzeczpospolitej ma prawo odmówić nominacji sędziego. To jednoznacznie wynika z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, zapadłych jeszcze w 2009 roku i późniejszych. Prezydent nie ma obowiązku uwzględnienia wystąpienia Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie udzielenia nominacji sędziowskiej, nie jest nim zobligowany. Jego prerogatywa nie podlega żadnej kontroli sądowej, wbrew dążeniom niektórych gremiów do tego, aby znaleźć jakiś instrument weryfikacji prezydenckich prerogatyw. One nie podlegają żadnej weryfikacji, bo prezydent po prostu ma prawo odmówić nominacji. Doskonale wie o tym, minister Żurek i twierdząc inaczej, wie także, że kłamie. Podkreślam, prezydent RP nie jest związany stanowiskiem KRS w tej kwestii. Stanowiskiem, które jest zresztą tylko wystąpieniem o powołanie sędziego na urząd sędziowski
— ocenia sędzia Schab, który uważa, że polityczny żywot Żurka będzie bardzo krótki.
Mamy do czynienia z prymitywną próbą wywołania politycznej wojny, na której minister Żurek jest z góry skazany na porażkę, ponieważ nie przemawiają za nim żadne argumenty prawne, o czym on doskonale wie. Jako obywatel pozwolę sobie także powiedzieć, że nie przemawiają za nim również żadne argumenty polityczne. Swoją postawą kompromituje godziwe prowadzenie polityki. Wzywa prezydenta na jakieś bokserskie pojedynki bądź stawia się na równi z nim, twierdząc, że podejmie z nim jakąś rywalizację. Jest to autorska kompromitacja władzy wykonawczej, będąca udziałem Waldemara Żurka. Czekajmy zatem w spokoju na rozwój wypadków, albowiem to po stronie pana prezydenta leżą argumenty konstytucyjne. Minister Żurek jest małym harcownikiem, który zapewne zdaje sobie sprawę z tego, że jego polityczny żywot jest krótki, krótszy niż na to wcześniej liczył
— stwierdza nasz rozmówca.
CZYTAJ TAKŻE: Żurek zapowiada ściganie Nawrockiego na spotkaniu „Iustitii”. Fala komentarzy: „Zaspokojenie emocji prymitywnego kodziarstwa”
Napinanie wątłych muskułów
Według badania sondażowego IBRiS przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej” aż 45,1 proc. ankietowanych źle ocenia rozliczenia rządów PiS przez szefa MS Waldemara Żurka. Zadowolonych jest 32,4 proc. badanych. Zdaniem sędziego Schaba epatowanie społeczeństwa rzekomymi rozliczeniami poprzedniego rządu przynosi skutek odwrotny do zamierzonego.
Proszę pamiętać, że za tymi hasłami, które są napinaniem wątłych muskułów przed opinią publiczną, nie idą żadne argumenty prawne. Społeczeństwo to widzi i dlatego wystawiło tak słabą ocenę. Przede wszystkim widzi kompletną nieskuteczność Waldemar Żurka, który od kilku miesięcy ponawia te same argumenty, nie mając żadnych metod ich skutecznej realizacji. Porywa się na ludzi, którym stawia absurdalne w oczach opinii publicznej zarzuty i wszyscy mają tego pełną świadomość
— podkreśla Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych.
Społeczeństwo oczekuje stabilizacji i to jest pierwsza wartość, której zawsze żąda się od władzy wykonawczej. Tymczasem mamy rozrywanie struktur społecznych dla celów politycznych. To permanentne ich rozrywanie godzi w poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa. Ludzie tego nie chcą. Waldemar Żurek nie niesie ze sobą żadnych pozytywnych wartości, żadnych propozycji, które dawałyby perspektywę stabilizacji struktur państwa. On je po prostu niszczy i ludzie to widzą. To jest człowiek, który niszczy struktury państwa prymitywnymi metodami, sprowadzającymi się do gróźb użycia siły, gróźb bazujących na ludzkim lęku. Tych, którzy nie boją się Żurka, jest jednak coraz więcej. Cóż z tego, że on przyjdzie z policją? Cóż z tego, że zatrzymają i zamkną. Co z tego dla niego wynika? Kompletnie nic. On wie, że jego sprawczość jest zerowa. Prawo w ogóle nie stoi po jego stronie, ponieważ on świadomie łamie konstytucję. Odwołując się do argumentacji praworządnościowej, doskonale wie, że jego argumentacja jest kłamstwem. A kłamstwo nie przemawia do ludzi, bo wszyscy potrzebują stabilności
— podsumowuje sędzia Piotr Schab.
CZYTAJ TAKŻE:
— Klęska rozliczeń Żurka. 45,1 proc. Polaków ocenia je źle. Pozytywne opinie nt. działań ministra to zaledwie 32,4 proc.
— Szokujące pismo! Ziobro ma trafić do aresztu przed świętami? Konwój już zamówiony. B. szef MS: Sędzia już „wylosowała się” z rozstrzygnięciem
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746561-schab-zurek-prymitywnymi-argumentami-poniza-panstwo-polskie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.