Szef EKR i wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki pochylił się w mediach społecznościowych nad stanem polskiej gospodarki i rosnącymi kosztami życia w Polsce, które przewyższają tempo wzrostu zarobków Polaków.
Pensje rosną coraz wolniej- a rachunki coraz szybciej! Tempo wzrostu kosztów życia - energii, utrzymania nieruchomości i innych rachunków - zdecydowanie przewyższa tempo wzrostu wynagrodzeń. Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w III kwartale 2025 r. wyniosło ok. 8 771,70 zł - wzrost rok do roku o 7,5%. W ujęciu kwartał do kwartału wzrost wyniósł zaledwie 0,3% - niemal stagnacja
— napisał na platformie X Mateusz Morawiecki.
Tymczasem od stycznia 2026 r. właściciele nieruchomości muszą przygotować się na podwyżki w rachunkach za prąd: składniki takie jak opłata kogeneracyjna, mocowa i OZE zostaną podniesione - niektóre nawet dwukrotnie. Przykład: opłata kogeneracyjna wzrośnie z ok. 3 zł/MWh do 4,36 zł/MWh (~+50 %). Dla wielu rodzin to sygnał alarmowy: rosnące obciążenia, hamujące płace, coraz większy „margines” finansowy do pokrycia samemu
— dodał.
„Bądźmy niewygodni dla rządu”
Były premier wskazywał na korelację płac z presją inflacyjną.
Z perspektywy polityki gospodarczej oznacza to, że spowalniające płace zmniejszają presję inflacyjną. Tylko co z tego, skoro jednocześnie osłabiają siłę nabywczą? Dla przedsiębiorców mniejszy wzrost płac może poprawić rentowność, ale ogranicza popyt konsumpcyjny. Dla pracowników oznacza to, że nawet jeśli nominalnie mają więcej w portfelu, to realny wzrost niewielki; coraz więcej osób może czuć, że „zarabiam, ale i tak się nie wzbogacam”
— podkreślił Morawiecki.
Mateusz Morawiecki sugerował też, jakie kroki powinien podjąć rząd Donalda Tuska w tej sprawie i zaznaczył, że trzeba być „niewygodnymi dla rządu”.
Rząd powinien natychmiast wprowadzić mechanizmy wsparcia dla gospodarstw domowych i branż gospodarki najbardziej narażonych na skok kosztów energii i utrzymania. To dobry moment na niewygodne pytanie dla rządzących - jak naprawdę dbają o kondycję finansową przeciętnej rodziny w Polsce?
— pytał wiceprezes PiS.
I takich pytań pojawiać się będzie coraz więcej…. Nie czekajmy, aż koszty „zjedzą” podwyżki – działajmy! Bądźmy niewygodni dla rządu, który jest niewygodny dla polskiej gospodarki i portfeli polskich rodzin!
— zaapelował Mateusz Morawiecki.
