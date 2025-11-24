KOMENTARZE

Siwiec chwali się nominacją na szefa Kancelarii Sejmu. "Czy oglądaliście film 'Niezniszczalni'?". Burza w sieci. "Jeszcze Bieruta odkopcie…"

Marek Siwiec, były prezydencki minister i były wieloletni członek PZPR, właśnie wrócił do Polskiej polityki. Został przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, także z przeszłością w PZPR, wybrany na szefa Kancelarii Sejmu. Cała sytuacja wywołała duże oburzenie w sieci.

Warto przypomnieć przy tej okazji bulwersujące zachowanie Marka Siwca w 1997 roku, gdy w Ostrzeszowie wyszedł z helikoptera z ówczesnym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i… zrobił znak krzyża, po czym ucałował ziemię, kpiąc w ten sposób ze słynnego gestu świętego papieża Jana Pawła II.

Niestety, bohater tamtych wydarzeń wraca do polityki i będzie pełnić ważne stanowisko polityczne za sprawą Koalicji 13 grudnia.

Dzisiaj Marszałek Włodzimierz Czarzasty wręczył mi nominację na stanowisko Szefa Kancelarii Sejmu. Czy oglądaliście film „Niezniszczalni”? Na przykład część 3? Coś takiego planujemy, oczywiście bez użycia amunicji ostrej

— pochwalił się na platformie X Marek Siwiec, najwyraźniej bardzo zadowolony z tego, że dawny towarzysz partyjny Włodzimierz Czarzasty nie zapomniał o nim.

Burza w sieci

Powrót Marka Siwca do polskiej polityki wywołał lawinę krytyki w sieci.

Bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti comunisti alla riscossa

— napisał Stanisław Janecki, dziennikarz portalu wPolityce.pl, tygodnika „Sieci” i Telewizji wPolsce24.

Ależ mi ulżyło. Niezniszczalni komuniści

— podkreślił Krzysztof Feusette, dziennikarz tygodnika „Sieci” i Telewizji wPolsce24.

Oglądałem film „Nocna Zmiana”

— wyznał Marek, użytkownik X.

Nie. Za to czytałem i oglądałem „Folwark zwierzęcy”. To przecież o was, towarzysze, prawda?

— napisał Marcin Wątrobiński, użytkownik X.

Jeszcze Bieruta odkopcie…

— ironizował Felek, użytkownik X.

Grupa rekonstrukcyjna PZPR

— napisał Grzegorz, użytkownik X.

