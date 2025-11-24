Szokujące pismo! Ziobro ma trafić do aresztu przed świętami? Konwój już zamówiony. B. szef MS: Sędzia już "wylosowała się" z rozstrzygnięciem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zwrócił się do Wydziału Konwojowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie - „z ostrożności procesowej” - o zabezpieczenie terminu posiedzenia dotyczącego podejrzanego Zbigniewa Ziobro na 22 grudnia - ustaliła Telewizja Republika. Z kolei Telewizja wPolsce24 opublikowała skierowane do Ziobry wezwanie do stawiennictwa na rozprawie aresztowej. „Tusk już zapowiedział, że areszt będzie. Reszta ma tylko przyklasnąć” - odniósł się do tych doniesień Ziobro.

Telewizja wPolsce24 ujawniła drugie kluczowe pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry - skierowane do niego wezwanie do stawiennictwa na rozprawie aresztowej 22 grudnia w charakterze podejrzanego.

Tusk już zapowiedział, że areszt będzie”

Nielegalnie przejęta prokuratura. Nielegalnie odsunięci prezesi sądów i sędziowie. Do tego bezprawna likwidacja losowego przydziału spraw w sądach odwoławczych. A w mojej sprawie „wylosowała się” sędzia Agnieszka Prokopowicz z „Iustitii”. I, jak widać, „wylosowała się” od razu z gotowym rozstrzygnięciem. Bo jeśli miesiąc przed jego ogłoszeniem, zanim zapoznała się z materiałem dowodowym, zamawia specjalny konwój, by zawiózł mnie za kratki, to trudno udawać, że czegoś tu nie widać

— napisał na platformie X Zbigniew Ziobro, odnosząc się do wspomnianych doniesień.

Tusk już zapowiedział, że areszt będzie. Reszta ma tylko przyklasnąć. Czy w tych warunkach ktoś serio chce mnie przekonywać, że pod rządami Tuska czeka mnie uczciwe śledztwo i uczciwy proces?

— dodał.

Błaszczak: Tusk robi wszystko, by dać pożywkę dla „Silnych razem”

Do sprawy odniósł się też szef parlamentarnego klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Termin rozprawy w sprawie Zbigniewa Ziobry i wniosek o konwój policyjny nie pozostawiają złudzeń - Donald Tusk chce, aby były minister sprawiedliwości był aresztowany i chce, żeby to był główny temat rozmów przy świątecznym stole. Tusk robi wszystko, by dać pożywkę dla „Silnych razem” i odwrócić uwagę opinii publicznej od kryzysu w służbie zdrowia, drastycznych podwyżek cen prądu i drożyzny w sklepach

— ocenił sytuację Mariusz Błaszczak.

