”Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mediacja, tam jest rola władz państwowych. Rząd powinien gasić protesty społeczne, doprowadzać do rozmów. To nie może być taki liberalizm, że powiemy sobie, że to nie jest nasza sprawa, a niech ludzie sami sobie radzą. Nie ma na to zgody. Ogromnym sukcesem ośmiu lat naszych rządów było, że ludzie nie musieli protestować” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Maciej Wąsik, komentując protest pracowników Valeo.
Maciej Wąsik powiedział w rozmowie z Tadeuszem Płużańskim w programie „Kontra”, że obrazki spod siedziby Valeo są jak z lat 90.
Wydaje się, że znowu w Polsce zaczynają pojawiać się żądania płacowe, ludzie zarabiają za mało, z kolei gospodarka nie rozwija się tak, jak trzeba. Rząd jest bardzo zadowolony z tego, co się dzieje.…
