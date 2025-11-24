TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Strajk w Valeo zaostrza się. Wąsik: ”Solidarność” widzi te problemy, a rząd pozostaje obojętny, bo Tuska to nie interesuje

  • Polityka
  • opublikowano:
Maciej Wąsik / autor: wPolsce24
Maciej Wąsik / autor: wPolsce24

”Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mediacja, tam jest rola władz państwowych. Rząd powinien gasić protesty społeczne, doprowadzać do rozmów. To nie może być taki liberalizm, że powiemy sobie, że to nie jest nasza sprawa, a niech ludzie sami sobie radzą. Nie ma na to zgody. Ogromnym sukcesem ośmiu lat naszych rządów było, że ludzie nie musieli protestować” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Maciej Wąsik, komentując protest pracowników Valeo.

Maciej Wąsik powiedział w rozmowie z Tadeuszem Płużańskim w programie „Kontra”, że obrazki spod siedziby Valeo są jak z lat 90.

Wydaje się, że znowu w Polsce zaczynają pojawiać się żądania płacowe, ludzie zarabiają za mało, z kolei gospodarka nie rozwija się tak, jak trzeba. Rząd jest bardzo zadowolony z tego, co się dzieje.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych