Grupa Wyszehradzka czy inicjatywa Trójmorza mają przed sobą w moim uznaniu i, jak rozumiem, także w uznaniu pana prezydenta Pavla, bardzo udaną przyszłość” - powiedział prezydent RP Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji prasowej z czeskim przywódcą Petrem Pavlem w Pradze. „Jak wspomniał pan prezydent, uznajemy Federację Rosyjską za zagrożenie dla bezpieczeństwa i demokracji Europy” - podkreślił Nawrocki, wymieniając sprawy, które łączą Polskę i Czechy.
Wspólną konferencję prasową po spotkaniu przywódców rozpoczął gospodarz, czyli prezydent Czech Petr Pavel.
Czechy i Polskę łączą poglądy na politykę bezpieczeństwa
— podkreślił.
Jednoznacznie rozumiemy obronę Ukrainy jako sprawę naszego bezpieczeństwa, mamy też ten sam pogląd na Rosję jako największe zagrożenie dla Europy
— dodał.
Podczas konferencji prasowej po poniedziałkowym spotkaniu w Pradze prezydent Czech mówił, że oba kraje mają relacje o charakterze strategicznym; przypomniał m.in. że Polska to drugi najważniejszy partner handlowy Republiki Czeskiej.
Mamy też bliskie poglądy na bezpieczeństwo; wspólnie patrzymy na wojnę w Ukrainie i jednoznacznie rozumiemy obronę Ukrainy jako sprawę naszego własnego bezpieczeństwa. Mamy też ten sam pogląd na Rosję jako największe zagrożenie dla Europy
— powiedział Pavel.
Prezydent Czech podkreślił też, że Polskę i jego kraj łączy m.in. podejście do znaczenia formatów regionalnych, takich jak Inicjatywa Trójmorza, czy skupiająca państwa wschodniej flanki NATO Bukaresztańska Dziewiątka.
Bardzo dobre są także relacje między naszymi obywatelami
—dodał Pavel, zwracając uwagę m.in. na coraz częstsze wizyty czeskich turystów w Polsce, w tym nad Bałtykiem.
Prezydent RP: Uznajemy Federację Rosyjską za zagrożenie dla bezpieczeństwa
Prezydent Nawrocki rozpoczął swoje wystąpienie od krótkiego podziękowania dla czeskiego przywódcy.
Bardzo się cieszę, drodzy państwo, że udało się w tak krótkim czasie od mojego zaprzysiężenia odwiedzić Czechy, wskazując rzeczy, które nas łączą – w zakresie ekonomii, gospodarczym, poszukiwania formatów w ramach NATO i UE, Bukaresztańskiej Dziewiątki i Grupy Wyszehradzkiej
— powiedział.
Nasza rozmowa była także okazją do odniesienia się do spraw najważniejszych w zakresie bezpieczeństwa naszego regionu Europy. Jak wspomniał pan prezydent, uznajemy Federację Rosyjską za zagrożenie dla bezpieczeństwa i demokracji Europy. Grupa Wyszehradzka czy inicjatywa Trójmorza mają przed sobą w moim uznaniu i, jak rozumiem, także w uznaniu pana prezydenta Pavla, bardzo udaną przyszłość
— mówił prezydent RP.
Nasze państwa regionu Europy Środkowej, także w udanej relacji z krajami bałtyckimi, z krajami skandynawskimi, powinny być razem i w zakresie gospodarczym, ekonomicznym, infrastrukturalnym, i w zakresie bezpieczeństwa
— dodał Karol Nawrocki.
Polska może być hubem energetycznym dla LNG
Polski prezydent przypomniał o wspólnej 1000-letniej historii obu krajów.
Czechy to ponad 1000-letni sąsiad Polski. Związane jest z Czechami także przyjęcie chrześcijaństwa i chrzest Polski, początek polskiej państwowości. A więc łączy nas zarówno przeszłość, teraźniejszość, jak i przyszłość
— powiedział Nawrocki.
Chciałbym zwrócić także uwagę na naszą współpracę energetyczną, która była częścią naszej rozmowy w cztery oczy, ale także rozmowy już z naszymi współpracownikami. Polska i Czechy, z czego jestem dumny jako prezydent Polski, są liderami w Unii Europejskiej w zakresie uniezależnienia się od rosyjskiego gazu, a więc budowania także naszej suwerenności i niepodległości energetycznej
— dodał.
Wspominał pan prezydent - i ja także się cieszę z udanej współpracy z polską firmą Orlen Unipetrol wokół alternatywnych źródeł ropy naftowej. I podobnie, jak podczas rozmów w Bratysławie, także panu prezydentowi Pavlowi zaproponowałem to rozwiązanie, w którym w ciągu najbliższych lat, a być może dekady, Polska może stać się hubem energetycznym dla gazu LNG
— podkreślił prezydent Karol Nawrocki.
Jednym z tematów, jak dodał, była oczywiście potrzeba podnoszenia wydatków na obronność.
Cieszę się, że mogłem rozmawiać z prezydentem, który przez wiele lat pełnił tak ważne funkcje w wojsku, nie tylko czeskim, ale także w strukturach NATO. Więc jest to bardzo ważne doświadczenie w kontekście tego, co dzieje się na świecie. Dotykaliśmy oczywiście także tematów infrastrukturalnych, dokończenia pewnych inwestycji, które są bardzo ważne dla budowania odpowiedzialności gospodarczej, ekonomicznej i odpowiedzialności za bezpieczeństwo w realnej perspektywie pomiędzy północą a południem Europy. Te wszystkie tematy pokazują, że w kontekście także tego, co dzieje się czy działo w Europie Zachodniej, w kwestii paktu migracyjnego czy paktu klimatycznego, kraje Europy środkowej - i Polska, i Praga, i Bratysława i kraje Grupy Wyszehradzkiej, zamierzają w najbliższym czasie mówić jasnym głosem. Oczywiście w ramach Unii Europejskiej, której jesteśmy zwolennikami. Bardzo jeszcze raz dziękuję panu prezydentowi za tak miłe, otwarte przyjęcie, za nasze dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w Warszawie, a już niebawem spotkamy się w grudniu na Węgrzech
— podsumował Karol Nawrocki.
