Polska nie jest reprezentowana podczas bardzo ważnych negocjacji między USA, Ukrainą i kilku kluczowych państw Europy w Genewie, gdzie omawiana jest sprawa pokoju na Ukrainie. Donald Tusk udał się za to do Angoli na szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska. Niestety, od razu po wyjściu z samolotu spowodował, że Polacy mieli powód do wstydu. Gospodarze przywitali go z honorami, z wystawieniem asysty wojskowej, a sam Tusk przeszedł po czerwonym dywanie ubrany nieadekwatnie do sytuacji. Nie założył nawet marynarki.
Premier Donald Tusk przybył do Angoli, gdzie weźmie udział w szczycie Unia Europejska-Unia Afrykańska. Na marginesie tego wydarzenia odbędzie się specjalne spotkanie szefów rządów i państw UE. Premier zamierza przedstawić na nim polski punkt widzenia na plan pokojowy dla Ukrainy.
Fala komentarzy
Uwagę komentatorów przykuł przede wszystkim strój Tuska. Nie wyglądał na polityka, który poważnie traktuje przyjmujących go z honorami Angolczyków. W sieci błyskawicznie pojawiły się porównania, że Tusk swego czasu ubrał się uroczyściej na… zbieranie grzybów w lesie.
Ja rozumiem, że to może być przywitanie przez niższej rangi urzędnika ale jednak z kompanią honorową… marynarkę wypadałoby zarzucić… słabe, opór słabe… zwłaszcza, że państwa afrykańskie są wrażliwe na takie rzeczy, zawsze (jak widać) witają najlepiej jak mogą…
— napisał Jakub Szymczuk, były fotograf prezydenta Andrzeja Dudy.
Donald Tusk podczas oficjalnej wizyty wygląda, jakby szedł na zakupy do dyskontu, a nie reprezentował Polskę. Gdzie są ci wszyscy „specjaliści od wizerunku”, którzy codziennie pouczają Pierwszą Damę?
— zapytał Maciej Wąsik, europoseł PiS.
Oryginalny strój jak na oficjalną wizytę i powitanie premiera z Twittera…
— ironizował Błażej Poboży, doradca prezydenta.
Niemożliwe… to musi być AI
— napisał Sławomir Mazurek, społeczny doradca prezydenta.
Matko kochana. Tusk dziś poleciał na szczyt krajów afrykańskich. I wszystko ok, tylko porównajcie jak się on ubrał na grzyby, a jak na ten wyjazd. No ludzie wstyd jak cholera
— stwierdził Jan Molski, użytkownik X.
Rzeczywiście wygląda jak wujas na poprawinach
— ocenił Paweł, użytkownik X.
Bywało i tak
— podkreśliła Cesarzowa Iwona, przypominając, jak Tusk w stroju do biegania w 2016 roku złożył kwiaty przed pamiątkową tablicą na stacji metra Maelbeek.
Dwie migawki z dziś, 24 listopada. Prezydent i premier RP. Znajdź różnicę
— napisał Zygdryd Czaban, użytkownik X.
Trzeba być Donaldem Tuskiem, by polecieć do Afryki i nawet tam wyglądać jak zwykły obdartus. On to robi specjalnie, by z Polski nawet w Afryce czarnoskórzy się nabijali?
— ocenił sytuację Max Hübner, użytkownik X.
Szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska
W Luandzie, stolicy obchodzącej 50-lecie niepodległości Angoli, rozpoczyna się w poniedziałek 7. szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska (UA). Odbędzie się on podczas rotacyjnego przewodnictwa Angoli w UA. Przywódcy 27 państw UE i 55 krajów UA mają rozmawiać o zacieśnianiu współpracy w kluczowych obszarach, takich jak: pokój i bezpieczeństwo, integracja gospodarcza, handel, zielony rozwój, cyfryzacja, migracje i rozwój społeczny.
Szczyt będzie prowadzony wspólnie przez prezydenta Angoli Joao Lourenco i przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę. Unię będzie reprezentować także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Tuskowi towarzyszy w Angoli wiceszef MSZ Robert Kupiecki, który odpowiada w resorcie m.in. za kształtowanie i realizację polityki bezpieczeństwa, a także za współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i wsparcie Ukrainy.
Zgodnie z opublikowanym przez KPRM programem udziału Tuska w szczycie w Angoli, tematyka spotkania będzie obejmować m.in. kwestie pokoju i bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz prezentację unijnej inicjatywy gospodarczo-rozwojowej Global Gateway.
