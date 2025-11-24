WIDEO

Prezydent RP Karol Nawrocki rozpoczął wraz z małżonką wizytę państwową w Republice Czeskiej. Polska Para Prezydenta została na Zamku Praskim powitana przez prezydenta Petera Pavla i jego żonę Evę. Odbyły się już rozmowy obu przywódców o bezpieczeństwie, polityce transgranicznej i gospodarczej.

Prezydent Polski i jego małżonka zostali powitani przez prezydenta Czech Petera Pavla jego żonę na Zamku Praskim.

Forum dyskusji o aktualnych wyzwaniach”

To nie będzie tylko przygotowanie do przyszłych spotkań Grupy V4, nie będzie to tylko forum dyskusji o aktualnych wyzwaniach dotyczących bezpieczeństwa i działaniach dyplomatycznych, które obserwujemy w ostatnim czasie

— zaznaczył w czasie briefingu prasowego przed wylotem do Czech Marcin Przydacz.

Szef BPM podkreślił, że rozmowy prezydentów dotyczą relacji wzajemnych, transgranicznych, ekonomicznych i współpracy energetycznej.

W  ramach wizyty polskiego prezydenta w Czechach, wygłosi on wykład na Uniwersytecie Karola i spotka się z premierem Andrejem Babiszem.

Pierwsza Dama Marta Nawrocka odwiedzić ma z kolei Polską Szkołę im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze. Wraz z polską Parą Prezydencką do Czech polecieli szef BPM Marcin Przydacz, zastępca szefa KPRP Adam Andruszkiewicz oraz doradca Wanda Buk.

Ofensywa dyplomatyczna

Prezydent Nawrocki, jak przypomniał Marcin Przydacz, złożył 5 listopada wizytę państwową na Słowacji, gdzie rozmawiał z prezydentem tego kraju Peterem Pellegrinim, a także Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowackiej Richardem Rašim i Premierem Republiki Słowackiej Robertem Fico.

Kulminacją ofensywy dyplomatycznej prezydenta Nawrockiego na południu będzie szczyt Grupy Wyszehradzkiej, jaki odbędzie się 3 grudnia na Węgrzech. Potem zaplanowano bilateralne spotkanie prezydenta Nawrockiego z prezydentem Węgier oraz premierem Viktorem Orbanem.

