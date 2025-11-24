”Jedno mi się podoba – ten twardziel polityczny [prezydent Karol Nawrocki - red.], który wszedł na ring, on ich tak wali tym swoim prawym sierpowym, że naprawdę muszę przyznać, że Waldemar Żurek jest odważnym skoczkiem, ale niech się nie zdziwi, kiedy politycznie zostanie znokautowany, bo Szymon Hołownia też miał taki rajd i też się czuł Bogiem” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Jacek Ozdoba.
Telewizja wPolsce24 opisała dramatyczną sytuację, która wydarzyła się 17 listopada w Bandysiach w powiecie ostrołęckim na Mazowszu. Do 32-letniej kobiety nie dojechała na czas karetka pogotowia. Wcześniej, o dziwo, dotarła do miejsca zgłoszenia straż pożarna, jednak było już za późno na akcję ratunkową, a kobieta zmarła. Co istotne, kilka dni temu reporter Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski był w miejscowości Jednorożec w pow. przasnyskim, gdzie od pewnego czasu słyszy się o likwidacji karetki pogotowia, co bardzo niepokoi okolicznych mieszkańców.…
