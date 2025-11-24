„Premier Donald Tusk chwali się świetną pozycją Polski w Europie, Radosław Sikorski chwali się, że ma świetną pozycję jako minister spraw zagranicznych, a gdy przychodzi co do czego, to spotykają się liderzy czterech państw: Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Polski nie ma” – powiedział Adam Bielan, europoseł PiS, w programie „Graffiti” na antenie Polsat News. Polityk komentował wizytę premiera Donalda Tuska w Angoli, podczas gdy w Genewie odbywają się rozmowy pokojowe. Szczyt UE z Afryką, jak zauważył Bielan, poświęcony jest „zupełnie innej tematyce”.
W szwajcarskiej Genewie trwają negocjacje przedstawicieli nieformalnej grupy E3: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, również UE, USA i Ukrainy. Brakuje tam Polski, która jako pierwsza pomogła Ukrainie od początku pełnoskalowej agresji Rosji i która nadal świadczy ogromną pomoc. Premier Donald Tusk uczestniczy natomiast w dwudniowym szczycie UE w Afryce, gdzie – jak zapowiadał – ma przedstawić polski punkt widzenia o planie pokojowym dla Ukrainy. Spotkanie w Angoli prowadzone będzie wspólnie przez prezydenta tego kraju Joao Lourenco i przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costę. UE będzie reprezentować również szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a na marginesie tego wydarzenia mają odbywać się rozmowy dotyczące Ukrainy.
„To jest upokarzające”
Zdaniem Adama Bielana, europosła PiS, to za mało i przedstawiciel Polski powinien znaleźć się w Genewie.
– ocenił polityk opozycji w rozmowie z Polsat News.
W Angoli spotyka się cała Unia, to jest szczyt Unii Europejskiej z Afryką, poświęcony zupełnie innej tematyce. Rozmowy pokojowe dotyczące Ukrainy trwały wczoraj i będą kontynuowane dzisiaj w Genewie
– zaznaczył.
Bielan zastrzegł przy tym, że o sprawę rozmów w Genewie trzeba pytać rząd, ponieważ to strona europejska organizowała spotkania w Szwajcarii.
Premier Donald Tusk chwali się świetną pozycją Polski w Europie, Radosław Sikorski chwali się, że ma świetną pozycję jako minister spraw zagranicznych, a gdy przychodzi co do czego, to spotykają się liderzy czterech państw: Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Polski nie ma
– wskazał.
Gdy jest wizyta w Kijowie i Tusk tam jedzie, bo trudno, żeby nie jechał, skoro pociąg odjeżdża z Polski, Tuskowi wskazywany jest wagon drugiej klasy
– ocenił europoseł PiS.
„Nie ma konieczności, żeby prezydenci zdzwaniali się co tydzień”
Pytany o kontakty Polski ze Stanami Zjednoczonymi, polityk wskazał:
Ja jestem w kontakcie jako przedstawiciel PiS z naszymi przyjaciółmi w Waszyngtonie, ale również doradcy pana prezydenta są w stałym kontakcie z doradcami prezydenta Trumpa.
Dlaczego zatem amerykański przywódca w ostatnich dniach kontaktował się z szefową włoskiego rządu lub z prezydentem Finlandii, ale nie z głową państwa polskiego?
Prezydent Trump zna świetnie poglądy Polski, poglądy polskiego prezydenta na ten konflikt, na to, jak można rozwiązać kwestię agresji rosyjskiej na Ukrainie
— odpowiedział Adam Bielan, dodając, że właśnie tej kwestii poświęcona była „lwia część rozmowy bilateralnej” w Białym Domu 3 września.
Stąd, w ocenie europosła, „nie ma konieczności, żeby obaj prezydenci zdzwaniali się co tydzień”.
Jaki temat PiS uznaje za najważniejszy dla Polaków?
Pytany o to, czy PiS „licytuje się na radykalizm z Braunem” czy Konfederacją, Adam Bielan odparł:
Słuszna diagnoza. Myślę, że trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Myślę, że to jest błąd, bo my nigdy z Grzegorzem Braunem w „licytacji na radykalizm” (…) nie wygramy.
Przyznał przy tym, że PiS ma pomysły na zatrzymanie odpływu wyborców do Konfederacji i Brauna.
Nie będę ich tutaj zdradzał. Ale podchodzimy do tego spokojnie
— podkreślił.
Jeżeli przejdziemy do dyskusji na temat służby zdrowia, to ja jestem np. ciekawy, w jaki sposób Konfederacja chciałaby uzdrowić obecną sytuację. Bo znając poglądy części liderów Konfederacji w tej sprawie, wydaje mi się, że zdecydowana większość Polaków ich nie podziela
— wskazał.
Adam Bielan wskazał, że to służba zdrowia wydaje się dziś najbardziej istotnych tematów dla Polaków.
Sądzę, że popełniliśmy sporo błędów, takich bym powiedział wizerunkowych. Postawiliśmy pewnie na nie najlepsze tematy
— ocenił, podsumowując ostatnie działania PiS.
Sądzę, że takim tematem jest służba zdrowia. Od kilku tygodni staramy się na te oczekiwania naszych wyborców odpowiadać, jesteśmy w tej sprawie bardzo aktywni. Będzie też duża konferencja programowa w przyszły weekend poświęcona służbie zdrowia. Zresztą pan prezydent też na tym temacie się koncentruje
— powiedział europoseł.
